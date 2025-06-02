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Культ велосипедов в СССР: от Аиста до спортивных моделей

1:26
Авто

Велосипед в СССР был гораздо больше, чем просто транспорт — это был символ свободы движения, доступности и активного образа жизни.

Orlenok velosiped
Фото: commons.wikimedia.org by Yuran95, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Orlenok velosiped

От детских моделей до профессиональных спортивных байков — велосипедная культура в советское время охватывала все поколения и социальные слои.

Одним из самых популярных брендов стал белорусский "Аист". Этот прочный и простой в обслуживании велосипед был почти в каждом дворе. Его любили за надёжность, универсальность и доступность.

Для спорта и профессиональных соревнований производились специализированные модели — "Школьник", "Турист", "Рекорд" и другие. Их конструировали с учётом аэродинамики, лёгкости и манёвренности, что позволило советским велосипедистам успешно выступать на международной арене.

Велосипед был неотъемлемой частью детства — летом это были дальние прогулки, поездки к реке или в лес, а зимой — катание по заснеженным улицам. Велосипедные клубы, соревнования и массовые велопробеги объединяли людей и формировали дух спортивного товарищества.

Культ велосипедов в СССР — это история о свободе передвижения, простоте и единении. Велосипед объединял поколения, помогал оставаться активными и был символом доступного и здорового образа жизни.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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