Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила
Почему розовый — король летнего гардероба: 5 убедительных причин полюбить этот цвет
10 миллионов пингвинов и один климатический сюрприз, о котором молчала наука
Армия внутри вас: как микробы в кишечнике управляют настроением, иммунитетом и даже ленью
250 кг молока на человека: Россия может вернуть советские показатели
Июнь — месяц удачи: какие культуры высаживать для богатого урожая
Закончился хлеб? Пышные, румяные, домашние: лучший рецепт булочек для начинающих
Volkswagen возвращает кнопки: что ждёт водителей в новых моделях немецкого бренда

Необычные концепты грузового транспорта СССР: когда инженерия опережала время

3:21
Авто

Советская инженерная мысль отличалась масштабностью, смелостью и подчас удивительной фантазией.

ЗИЛ-Э167
Фото: commons.wikimedia.org by Jeka3000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЗИЛ-Э167

Особенно это проявлялось в области транспорта — не только в серийной продукции, но и в концептах. Грузовой транспорт в СССР проектировался не только для нужд народного хозяйства, но и для специфических задач: освоения Сибири, военных нужд, работы в условиях крайнего севера.

Некоторые из этих проектов так и остались на чертежах или в виде опытных образцов, но даже они демонстрируют амбициозность и креативность советских инженеров.

1. ЗИЛ-Э167 — внедорожный гигант для бездорожья

Созданный в 1962 году, ЗИЛ-Э167 представлял собой экспериментальный полноприводный грузовик с двумя двигателями и огромными колесами. Он был разработан для Арктики и Сибири, способен преодолевать болота, снег и даже реки. Однако сложность конструкции и высокая стоимость производства не позволили пустить его в серию.

2. Харьковчанка — гусеничный автопоезд для Антарктиды

Этот необычный гусеничный транспорт создавался для советских антарктических экспедиций. Машина включала в себя жилой модуль и грузовой отсек, была герметична и могла автономно работать в условиях экстремального холода. Несмотря на футуристичный внешний вид, "Харьковчанка" использовалась на практике и показала отличные результаты.

3. НАМИ-0127 — электромобиль-грузовик

В 1970-х годах в НАМИ (Научный автотракторный институт) разрабатывался электрогрузовик для городской логистики. Он имел футуристичный дизайн, электропривод и модульную конструкцию. Несмотря на актуальность идеи, серийного производства не последовало — электромобили оказались не по силам сырьевой экономике СССР.

4. МАЗ-7907 — атомный тягач для сверхтяжёлых ракет

Один из самых впечатляющих проектов — 24-осный тягач длиной почти 30 метров, предназначенный для транспортировки ракетной техники. Он имел электромеханическую трансмиссию и должен был питаться от мини-ядерного реактора (в перспективе). Использовался для испытаний, но в серию не пошёл из-за распада СССР.

5. ЗИС-Э134 — "вездеход на стероидах"

Этот экспериментальный грузовик с четырьмя ведущими осями и независимой подвеской создавался для армии и геологов. Его отличали высокая проходимость и модульность — можно было устанавливать различное оборудование. Было выпущено несколько образцов, но серийного будущего у машины не сложилось.

Необычные концепты грузового транспорта СССР отражают амбиции эпохи: покорение Арктики, развитие инфраструктуры в труднодоступных регионах, поддержание обороноспособности. Хотя многие из этих проектов не дошли до серийного производства, они оставили след в истории мировой инженерной мысли.

Некоторые решения, опередившие своё время, вдохновляют и современных разработчиков тяжёлой техники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Авто
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Volkswagen возвращает кнопки: что ждёт водителей в новых моделях немецкого бренда
Июнь — месяц удачи: какие культуры высаживать для богатого урожая
Закончился хлеб? Пышные, румяные, домашние: лучший рецепт булочек для начинающих
Эти 7 вещей делают вашу квартиру неухоженной — срочно избавьтесь
Мужняя жена и домохозяйка: Филипп Киркоров удивил заявлением о будущем своей дочери Аллы-Виктории
Китайские профессиональные борцы ищут звезду, которая выведет спорт из тени
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Квадратный метр за цену спорткара: где жильё стоит дороже, чем золотой слиток
Капля цвета, горсть блеска и седина заиграла — рецепт видимого омоложения
Советские праздничные блюда: от заливного до оливье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.