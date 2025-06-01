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Будущее, которого не было: советские проекты транспорта, которые так и не увидели свет

1:44
Авто

СССР был не только страной заводов и гигантских проектов, но и местом, где рождались невероятные идеи транспорта — футуристические, амбициозные, иногда просто безумные.

магнитный поезд
Фото: commons.wikimedia.org by SignalPAD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
магнитный поезд

Многие из них так и остались на чертежах или в виде прототипов. Давай заглянем в мир советских концептов, которые могли изменить представление о передвижении, но… так и не случилось.

Сверхскоростной магнитный поезд

Идея поезда на магнитной подушке — в СССР начали работать над ней в 1970–80-х. Обещали скорость до 500 км/ч! Проект заморозили из-за технических сложностей и дефицита финансирования.

Летающие автомобили и персональные аэротакси

В 60–70-х в СССР мечтали о летающих автомобилях — нескольких прототипов даже касались в НИИ. Планировалось использовать их для обхода пробок и перевозки по воздуху. Реальность оказалась сложнее — не хватило технологий и ресурсов.

Мультифункциональные модульные поезда

Концепция поездов, которые можно быстро адаптировать под груз, пассажиров или спецтехнику. Хотели увеличить универсальность и экономичность перевозок. Работы не завершились, проект остался на стадии экспериментов.

Советский транспорт был не только о серых трамваях и мощных локомотивах — это были смелые мечты и попытки изменить мир. Некоторые из идей были слишком опережающими время, некоторые — слишком амбициозными. Но именно эти проекты показывают дух эпохи и стремление к будущему.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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