Вы верите лампочкам — и зря: мотор может разрушаться, пока панель улыбается

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили напичканы датчиками и "умной" электроникой. Казалось бы, если что-то пойдёт не так — вы сразу увидите это на приборной панели. Но вот парадокс: двигатель может разрушаться буквально у вас на глазах, а приборы будут упорно показывать "всё хорошо". Почему так происходит — и как не попасть в эту ловушку?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Check Engine

Панель приборов — это не диагностика

Индикаторы на приборке — это упрощённая витрина, а не полноценная система контроля. Они загораются только тогда, когда отклонения становятся критичными или уже зафиксирована ошибка. А большинство проблем с двигателем развиваются постепенно, исподволь.

Например, вы можете ездить с маслом, которое давно потеряло свойства — но если уровень в норме, лампочка не загорится. А двигатель уже изнашивается.

Что приборка не покажет вовремя:

Потерю компрессии

Цилиндры теряют герметичность — тяга падает, расход растёт, мотор работает тяжелее. Но приборы молчат, пока не станет совсем плохо.

Масложор

Мотор ест масло, но пока не ушло ниже минимума — лампа не загорается. Вы добавляете понемногу, не замечая, что это уже симптом износа.

Перегрев в конкретной зоне

Показатель температуры может быть в норме, а внутри — уже кипит антифриз в головке блока, из-за воздушной пробки или плохой циркуляции.

Детонация

Если топливо плохого качества, происходит мелкая, но постоянная детонация, которая разрушает поршни. Датчик может не успеть среагировать.

Как не остаться с "живой приборкой" и мёртвым мотором

Следи не только за лампами, но и за поведением машины: шумы, вибрации, запахи, тупость на разгоне — всё это признаки.

Раз в сезон делай диагностику у моториста — особенно перед летом и зимой.

Меняй масло и фильтры вовремя, не ориентируясь только на пробег, а по состоянию.

Используй только рекомендованное топливо и масло — "экономия" выходит боком.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

