Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не дайте скворцам шанса: откройте для себя креативный способ защиты черешни
Вместо крыльев — тахикардия: энергетики признали угрозой в Европе, но не у нас
Птичий гений: как сороки решают сложные задачи, манипулируют и обманывают
Пусть машина служит долго: 7 простых шагов для продления её срока службы
Золотая клетка или новый взлёт: что ждет Краснодар после чемпионства
Ты и эти вещи — не друзья: 5 предметов, которые точно добавят лет
Доллар, евро и юань улучшат свои позиции на следующей неделе? Прогноз экономиста
Теннисные мячи в стиральной машине: гениальный лайфхак для идеальной стирки
Как шеф-повар: разделываем рыбу на филе, как профессионалы — 7 простых правил

Вы верите лампочкам — и зря: мотор может разрушаться, пока панель улыбается

2:08
Авто

Современные автомобили напичканы датчиками и "умной" электроникой. Казалось бы, если что-то пойдёт не так — вы сразу увидите это на приборной панели. Но вот парадокс: двигатель может разрушаться буквально у вас на глазах, а приборы будут упорно показывать "всё хорошо". Почему так происходит — и как не попасть в эту ловушку?

Check Engine
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Check Engine

Панель приборов — это не диагностика

Индикаторы на приборке — это упрощённая витрина, а не полноценная система контроля. Они загораются только тогда, когда отклонения становятся критичными или уже зафиксирована ошибка. А большинство проблем с двигателем развиваются постепенно, исподволь.

Например, вы можете ездить с маслом, которое давно потеряло свойства — но если уровень в норме, лампочка не загорится. А двигатель уже изнашивается.

Что приборка не покажет вовремя:

Потерю компрессии

Цилиндры теряют герметичность — тяга падает, расход растёт, мотор работает тяжелее. Но приборы молчат, пока не станет совсем плохо.

Масложор

Мотор ест масло, но пока не ушло ниже минимума — лампа не загорается. Вы добавляете понемногу, не замечая, что это уже симптом износа.

Перегрев в конкретной зоне

Показатель температуры может быть в норме, а внутри — уже кипит антифриз в головке блока, из-за воздушной пробки или плохой циркуляции.

Детонация

Если топливо плохого качества, происходит мелкая, но постоянная детонация, которая разрушает поршни. Датчик может не успеть среагировать.

Как не остаться с "живой приборкой" и мёртвым мотором

  • Следи не только за лампами, но и за поведением машины: шумы, вибрации, запахи, тупость на разгоне — всё это признаки.

  • Раз в сезон делай диагностику у моториста — особенно перед летом и зимой.

  • Меняй масло и фильтры вовремя, не ориентируясь только на пробег, а по состоянию.

  • Используй только рекомендованное топливо и масло — "экономия" выходит боком.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Авто
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025 Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Последние материалы
Вместо крыльев — тахикардия: энергетики признали угрозой в Европе, но не у нас
Птичий гений: как сороки решают сложные задачи, манипулируют и обманывают
Пусть машина служит долго: 7 простых шагов для продления её срока службы
Золотая клетка или новый взлёт: что ждет Краснодар после чемпионства
Вы верите лампочкам — и зря: мотор может разрушаться, пока панель улыбается
Ты и эти вещи — не друзья: 5 предметов, которые точно добавят лет
Доллар, евро и юань улучшат свои позиции на следующей неделе? Прогноз экономиста
Теннисные мячи в стиральной машине: гениальный лайфхак для идеальной стирки
Как шеф-повар: разделываем рыбу на филе, как профессионалы — 7 простых правил
Каждый второй высказывает мнение: Жуков рассказал, как реагирует на хейт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.