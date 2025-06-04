Бензин испаряется, а вы даже не едете: одна привычка ворует до 10% топлива

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Вы заправились "до полного", проехали вроде бы немного — а стрелка уже упала. Что за магия? На деле всё просто: одна повседневная привычка водителя "съедает" до 10% бензина, и даже опытные автолюбители редко задумываются о ней.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Привычка, которая бьёт по кошельку

Эта ошибка — езды на непрогретом моторе с включённым кондиционером или печкой на полную. Многие садятся в авто, сразу включают все потребители (от обогрева стёкол до обдува сидений), не дав двигателю выйти на рабочий режим. В результате система впрыска переходит в обогащённый режим, и двигатель буквально "пьёт" бензин ведрами, пока вы стоите в пробке.

Особенно опасно зимой

В морозах расход возрастает сам по себе, но если вы:

запускаете двигатель с автозапуска и даёте поработать 10-15 минут на холостых;

включаете обогрев сидений, стёкол, зеркал, руля и салона одновременно;

начинаете движение сразу с резким ускорением —

…то вы теряете до 1-2 литров бензина просто на "прогреве". И это при том, что машина ещё не начала ехать по маршруту.

Неочевидная утечка — "дозаправка до щелчка"

Другая вредная привычка — заливать бензин "по самые глаза", после первого щелчка пистолета. В результате:

топливо попадает в сорбент в системе улавливания паров,

нарушается вентиляция бака,

часть бензина испаряется или уходит в атмосферу, особенно летом.

А потом водитель удивляется — почему после полной заправки бензин "исчезает" быстрее обычного.

Как избежать потерь

Заправляйтесь до первого щелчка — и всё, не доливайте.

Не прогревайте машину дольше 2-3 минут — это бесполезно.

Снижайте нагрузку на электрику до выхода на рабочую температуру.

Планируйте маршрут так, чтобы избегать частых остановок в первые 5-10 минут движения.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

