Бензин испаряется, а вы даже не едете: одна привычка ворует до 10% топлива

Вы заправились "до полного", проехали вроде бы немного — а стрелка уже упала. Что за магия? На деле всё просто: одна повседневная привычка водителя "съедает" до 10% бензина, и даже опытные автолюбители редко задумываются о ней.
Эта ошибка — езды на непрогретом моторе с включённым кондиционером или печкой на полную. Многие садятся в авто, сразу включают все потребители (от обогрева стёкол до обдува сидений), не дав двигателю выйти на рабочий режим. В результате система впрыска переходит в обогащённый режим, и двигатель буквально "пьёт" бензин ведрами, пока вы стоите в пробке.
В морозах расход возрастает сам по себе, но если вы:
запускаете двигатель с автозапуска и даёте поработать 10-15 минут на холостых;
включаете обогрев сидений, стёкол, зеркал, руля и салона одновременно;
начинаете движение сразу с резким ускорением —
…то вы теряете до 1-2 литров бензина просто на "прогреве". И это при том, что машина ещё не начала ехать по маршруту.
Другая вредная привычка — заливать бензин "по самые глаза", после первого щелчка пистолета. В результате:
топливо попадает в сорбент в системе улавливания паров,
нарушается вентиляция бака,
часть бензина испаряется или уходит в атмосферу, особенно летом.
А потом водитель удивляется — почему после полной заправки бензин "исчезает" быстрее обычного.
Заправляйтесь до первого щелчка — и всё, не доливайте.
Не прогревайте машину дольше 2-3 минут — это бесполезно.
Снижайте нагрузку на электрику до выхода на рабочую температуру.
Планируйте маршрут так, чтобы избегать частых остановок в первые 5-10 минут движения.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
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