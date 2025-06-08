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Эта мелочь при замене масла оборачивается отказом в гарантии — и вы об этом не знали

Авто

Масло поменяно, фильтр — новый, уровень — в норме. Кажется, всё сделали по инструкции. Но спустя пару дней вы замечаете, что двигатель работает не так. А когда доходит до обращения в сервис, вас ждёт неприятный сюрприз: гарантия больше не действует. Почему? Ответ кроется в одной мелочи, которую почти все игнорируют.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Ошибка, которая "убивает" гарантию

Многие уверены, что главное — залить масло нужного класса и не забыть про фильтр. Но одна из самых грубых и распространённых ошибок — отказ от фиксации процедуры в сервисной книжке и отсутствие чека.

Если вы меняли масло самостоятельно или у "друга в гараже", без акта выполненных работ, отметки о пробеге и без точной маркировки жидкости — производитель имеет право отказать в гарантии при любом обращении, связанном с мотором.

Почему это работает так жёстко

В инструкции к автомобилю и в гарантийных обязательствах прописано: ТО должно проводиться в установленные сроки и с документальным подтверждением. Даже если вы всё сделали идеально, без бумажки вы — просто владелец, который "что-то где-то лил".

А теперь внимание: что делают неправильно

  • Меняют масло раньше срока, но без подтверждения

  • Заливают масло с нужной вязкостью, но без допуска производителя

  • Используют фильтры сомнительных брендов, что тоже влияет на гарантию

  • Не сохраняют чек и упаковку масла

  • Не делают фото щупа или одометра после замены

Как не попасть

  1. Меняешь сам — снимай всё на видео: видно упаковку, пробег и сам процесс

  2. Покупаешь масло — оставляй чек и фото упаковки с допусками

  3. Ходишь на СТО — требуй отметку в сервисной книжке и акт с подписью

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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