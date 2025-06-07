Авто дёргается при нажатии на газ? Вот три причины, которые легко устранить

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Дёргающееся поведение автомобиля при разгоне — это не просто неприятно, но и тревожно. Кажется, будто двигатель задыхается или коробка "буксует". Однако в большинстве случаев проблема вовсе не критична, а её решение занимает считаные минуты — если знать, где искать.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Причина №1: плохое топливо

Это самая банальная и частая причина. Попали на некачественную заправку — и вот результат: двигатель "пинается", обороты скачут, машина дёргается. Всё потому, что низкооктановое топливо вызывает пропуски воспламенения, нарушая работу цилиндров.

Что делать:

Залить 5-10 литров проверенного бензина и "разбавить" бак

В дальнейшем заправляться только на надёжных АЗС

При сильных дерганиях — добавить качественный очиститель инжектора

Причина №2: свечи зажигания

Изношенные или загрязнённые свечи дают нестабильную искру. Особенно это чувствуется при резком разгоне — в момент, когда двигателю нужно максимальное усилие.

Признаки:

Машина дёргается при нажатии на газ

Падает тяга

Может загореться Check Engine

Что делать:

Проверить и заменить свечи, если пробег превысил 15-20 тыс. км

Использовать свечи, рекомендованные производителем

Причина №3: забитый топливный фильтр

Если фильтр пропускает недостаточно топлива, двигатель просто недополучает "питание" при ускорении. Особенно заметно это при разгоне в гору или с полной нагрузкой.

Что делать:

Заменить фильтр — процедура недорогая и быстрая

В некоторых моделях фильтр встроен в модуль бака, тогда нужно обращаться в сервис

А если ничего не помогло

Иногда дергания вызваны проблемами с датчиками, например, ДМРВ или лямбда-зондом. Но это реже — и обычно сопровождается ошибками на панели.

Главное — не запускать проблему. Чем дольше игнорировать, тем выше шанс, что за простой симптомом появится настоящая поломка.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

