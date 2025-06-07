Авто дёргается при нажатии на газ? Вот три причины, которые легко устранить

Дёргающееся поведение автомобиля при разгоне — это не просто неприятно, но и тревожно. Кажется, будто двигатель задыхается или коробка "буксует". Однако в большинстве случаев проблема вовсе не критична, а её решение занимает считаные минуты — если знать, где искать.
Это самая банальная и частая причина. Попали на некачественную заправку — и вот результат: двигатель "пинается", обороты скачут, машина дёргается. Всё потому, что низкооктановое топливо вызывает пропуски воспламенения, нарушая работу цилиндров.
Что делать:
Изношенные или загрязнённые свечи дают нестабильную искру. Особенно это чувствуется при резком разгоне — в момент, когда двигателю нужно максимальное усилие.
Признаки:
Что делать:
Если фильтр пропускает недостаточно топлива, двигатель просто недополучает "питание" при ускорении. Особенно заметно это при разгоне в гору или с полной нагрузкой.
Что делать:
Иногда дергания вызваны проблемами с датчиками, например, ДМРВ или лямбда-зондом. Но это реже — и обычно сопровождается ошибками на панели.
Главное — не запускать проблему. Чем дольше игнорировать, тем выше шанс, что за простой симптомом появится настоящая поломка.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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