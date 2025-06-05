ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

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Вы едете по своим делам, всё спокойно — и вдруг в зеркале заднего вида появляется машина ДПС, которая не отстаёт уже несколько минут. Без сирены, но настойчиво держится за вами. Что делать? Останавливаться? Притвориться, что не заметили? Главное — не нервничать и действовать с холодной головой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автомобиль ГАИ

Почему они едут за вами

Это не всегда повод для тревоги. Экипажи ГИБДД могут ехать по маршруту, возвращаться в отдел, проверять дорожную обстановку или просто следовать в том же направлении. Но бывает и другое — сотрудники замечают что-то подозрительное и оценивают ситуацию перед остановкой.

Сигналом для водителя является не просто преследование, а конкретные действия: включение проблесковых маячков, громкоговорителя или указания жестами.

Что делать, если машина ДПС едет следом

1. Сохраняйте спокойствие

Паника — худший советчик. Если вы не нарушали, вам нечего бояться.

2. Продолжайте движение уверенно

Не сбрасывайте резко скорость и не пытайтесь "ускользнуть". Это может быть воспринято как попытка скрыться.

3. Проверьте, всё ли в порядке

На ходу взгляните: работают ли фары, горит ли "стоп", не забыли ли включить поворотник, правильно ли закреплены номера. Возможно, у вас техническая неисправность, которую хотят указать.

4. Приготовьтесь к остановке

Если патруль всё же подаёт сигнал — включите аварийку и плавно перестройтесь к обочине, выбирая безопасное место. Не открывайте сразу дверь и не выходите из авто.

Как вести себя при остановке

Не спорьте и не вступайте в конфликт.

Подготовьте документы: права, СТС, страховку.

Спросите, по какой причине вас остановили. Если всё в порядке — возможно, проверка документов по ориентировке или профилактика.

Не снимайте происходящее на видео демонстративно, но имеете право вести запись — главное, не провоцируйте.

А если это не настоящие сотрудники

Всегда обращайте внимание на форму, жетоны, экипировку и автомобиль с маркировкой. В случае сомнений — не выходите из машины, закройте окна и позвоните 112, сообщив место и ситуацию. Настоящие сотрудники дождутся патруль и подтвердят полномочия.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

