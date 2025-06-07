Разгон ватный, обороты растут, а машина еле едет? Причина может быть шокирующе банальна

Вы жмёте на газ, а машина будто не слышит вас. Реакция вялая, обороты растут, а разгона нет. Часто водители сразу грешат на двигатель, коробку или забитый фильтр. Но бывает, что причина — всего лишь одна забытая кнопка.
Во многих современных авто есть кнопка Eco Mode (экономичный режим). Она активирует настройки, которые ограничивают мощность двигателя, замедляют отклик на педаль газа и снижают обороты, чтобы экономить топливо.
Когда этот режим включён, машина действительно разгоняется медленно, особенно при обгоне или наборе скорости на трассе. Это не поломка — это особенность.
Если всё это совпадает — проверь, не нажата ли кнопка активации режима. Она может быть на центральной консоли, рядом с селектором коробки или на руле.
Полезно:
Вредит:
Иногда режим включается автоматически после перезапуска двигателя, особенно если установлен по умолчанию. Поэтому, если машина начала ехать "иначе" — начните поиск не с сервисов, а с панели управления.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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