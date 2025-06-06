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Климат в машине — не только про комфорт: как сэкономить топливо на невидимой настройке

2:04
Авто

Автовладельцы привыкли воспринимать климатическую систему как источник комфорта. Задал нужную температуру — и забыл. Но мало кто знает, что при грамотной настройке климат-контроль способен экономить топливо, особенно в городе. Главное — знать несколько неочевидных трюков.

Климат-контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат-контроль

1. Режим "рециркуляции" — не просто про воздух

При включённой рециркуляции система использует уже охлаждённый или нагретый воздух из салона, а не тратит энергию на обработку свежего потока с улицы.
Итог: компрессор работает меньше — значит, снижается нагрузка на двигатель и расход топлива.

Но есть нюанс: использовать рециркуляцию стоит не дольше 20-30 минут подряд, иначе воздух в салоне "застаивается" и теряет свежесть.

2. Постепенное охлаждение — вместо максимума

Многие водители, садясь в нагретую машину, сразу выкручивают температуру на минимум и вентилятор на максимум. Это заставляет компрессор работать на пределе.
Лучше: сначала проветрите салон (откройте окна на 1-2 минуты), а потом включите кондиционер на средней мощности — эффект будет тот же, но расход ниже.

3. Автоматический режим — ваш союзник

Парадокс, но режим AUTO часто потребляет меньше топлива, чем ручные настройки. Система сама регулирует интенсивность обдува и температуру так, чтобы достичь цели минимальными усилиями.
А вот если вручную "играться" с обдувами и температурой — компрессор будет включаться чаще и беспорядочно.

4. Не включайте климат при запуске двигателя

Если система включается автоматически сразу при запуске, компрессор начинает забирать мощность от мотора в момент, когда тот ещё не вышел на рабочий режим. Это повышает расход и ускоряет износ компонентов.
Решение: отключайте климат перед глушением машины — и включайте снова через минуту после запуска.

Уточнения

Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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