Климат в машине — не только про комфорт: как сэкономить топливо на невидимой настройке

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Автовладельцы привыкли воспринимать климатическую систему как источник комфорта. Задал нужную температуру — и забыл. Но мало кто знает, что при грамотной настройке климат-контроль способен экономить топливо, особенно в городе. Главное — знать несколько неочевидных трюков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат-контроль

1. Режим "рециркуляции" — не просто про воздух

При включённой рециркуляции система использует уже охлаждённый или нагретый воздух из салона, а не тратит энергию на обработку свежего потока с улицы.

Итог: компрессор работает меньше — значит, снижается нагрузка на двигатель и расход топлива.

Но есть нюанс: использовать рециркуляцию стоит не дольше 20-30 минут подряд, иначе воздух в салоне "застаивается" и теряет свежесть.

2. Постепенное охлаждение — вместо максимума

Многие водители, садясь в нагретую машину, сразу выкручивают температуру на минимум и вентилятор на максимум. Это заставляет компрессор работать на пределе.

Лучше: сначала проветрите салон (откройте окна на 1-2 минуты), а потом включите кондиционер на средней мощности — эффект будет тот же, но расход ниже.

3. Автоматический режим — ваш союзник

Парадокс, но режим AUTO часто потребляет меньше топлива, чем ручные настройки. Система сама регулирует интенсивность обдува и температуру так, чтобы достичь цели минимальными усилиями.

А вот если вручную "играться" с обдувами и температурой — компрессор будет включаться чаще и беспорядочно.

4. Не включайте климат при запуске двигателя

Если система включается автоматически сразу при запуске, компрессор начинает забирать мощность от мотора в момент, когда тот ещё не вышел на рабочий режим. Это повышает расход и ускоряет износ компонентов.

Решение: отключайте климат перед глушением машины — и включайте снова через минуту после запуска.

Уточнения