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Парковка под деревом: удобство, за которое придётся расплачиваться

Авто

В жару это кажется отличным решением: тень, прохлада в салоне, кузов не нагревается. Но привычка ставить машину под деревом — один из тех автолайфхаков, которые на деле оборачиваются проблемами. И страдает не только лакокрасочное покрытие.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

Листья и смола — враги ЛКП

Главная беда — это липкая смола и пыльца, которые выделяют деревья. Особенно хвойные и липа. Они оседают на кузове, и чем дольше вы не моете авто, тем глубже проникают в структуру лака. Смола тяжело отмывается и может буквально "вплавиться" в покрытие, оставляя мутные пятна и разводы.

Листья, особенно мокрые, начинают гнить прямо на поверхности машины. А это уже не просто грязь, а активная биохимия — плесень, кислоты, ферменты. Всё это разъедает защитный слой.

Птичий "удар" — ещё опаснее

Птицы любят сидеть на ветках — и, увы, не заботятся о чистоте. Помёт содержит кислоту, которая быстро проникает в лак, особенно на солнце. Если не смыть его в течение нескольких часов, останется въевшееся пятно или даже скол. Некоторые пятна не убираются даже полировкой.

Неожиданные гости под капотом

Деревья — дом для насекомых и грызунов. Запах еды или утеплённый капот привлекает мышей, которые могут перегрызть провода. Осенью в подкапотное пространство может попасть листва, которая со временем вызывает перегрев двигателя — особенно при включённом отопителе.

Что делать, если выбора нет

Если приходится парковаться под деревьями:

  • мойте машину чаще обычного, особенно в сезон цветения

  • держите в багажнике влажные салфетки для удаления смолы и птичьих "сюрпризов"

  • установите защитную накидку или чехол, если стоянка длительная

  • следите за заборником воздуха и подкапотным пространством — не допускайте забивания

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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