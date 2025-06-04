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Вы смотрите на дорогу, а угроза — у вас под ногами: чем опасен обычный автоковрик

1:56
Авто

Многие водители недооценивают этот предмет в салоне. Коврик под ногами кажется такой мелочью, что ему редко уделяют внимание. Но именно он может стать причиной серьёзной аварии — особенно если установлен неправильно или не по размеру.

Коврик в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коврик в салоне

Что может пойти не так

Казалось бы, зачем вообще беспокоиться? Лежит себе и лежит. Но в критической ситуации именно коврик способен заблокировать педали, нарушить управление и оставить вас без возможности экстренно затормозить.

Типичные проблемы

  • Скользящий коврик. Если он не закреплён, он может съехать вперёд и застрять под педалью газа или тормоза. Особенно это опасно при резком торможении — водитель просто не может нажать на тормоз до конца.

  • Слишком длинный коврик. Универсальные модели часто "вылазят" на педальный узел. При нажатии педаль цепляется за край ковра и застревает в нажатом положении — это уже прямая угроза аварии.

  • Сложенные или свернутые коврики. Некоторые водители кладут старые ковры друг на друга или сворачивают края. В итоге — тот же эффект: заедание педалей и отсутствие реакции.

Резонансные случаи уже были

В мировой практике были аварии со смертельным исходом, причиной которых стало именно застрявшее педальное управление из-за неправильно установленного коврика. Один из таких инцидентов даже стал поводом для массового отзыва автомобилей у крупных брендов.

Как обезопасить себя

  1. Используйте только фирменные или точно подобранные по модели коврики.

  2. Всегда проверяйте, насколько плотно он лежит и не мешает ли педалям.

  3. Если коврик начал скользить — замените его или установите клипсы/фиксаторы.

  4. Не экспериментируйте с формой и не подкладывайте что-то "временно".

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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