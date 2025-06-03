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Дворники всё размазывают? Проверьте это, прежде чем менять

2:11
Авто

Сильный дождь, поток воды по стеклу — и тут вы замечаете, что стеклоочистители будто мажут, оставляют разводы или вообще пропускают участки. Первое, что приходит на ум: пора менять щётки. Но причина может быть глубже и не всегда очевидна.

Дворники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дворники

Не только износ виноват

Конечно, старые резинки со временем теряют эластичность и начинают плохо прилегать к стеклу. Но если вы недавно ставили новые щётки, а проблема осталась — стоит искать другие причины.

1. Загрязнение стекла

Если на лобовом стекле налёт, плёнка от дорожной пыли, масла или химии — никакие щётки не помогут. Они просто скользят по грязной поверхности, размазывая вместо очистки.
Решение: используйте специальное средство для очистки стекла, а не просто воду.

2. Плохая аэродинамика щёток

На скорости потоки воздуха могут приподнимать щётки от стекла, особенно если они дешёвые или неподходящие по размеру. В результате — полоса воды прямо в зоне обзора.
Решение: проверьте прижим щёток и подберите качественный комплект.

3. Износ поводков или слабые пружины

Со временем металл теряет упругость, и щётка просто не прижимается к стеклу как положено.
Решение: замена или регулировка поводка может вернуть эффективность.

4. Заправка незамерзайкой летом

Некоторые водители продолжают использовать остатки зимней жидкости летом. Но она плохо справляется с летней грязью и жиром.
Решение: заливать сезонные жидкости с подходящим составом.

Профилактика — проще, чем кажется

Чтобы избежать подобных проблем:

  • Раз в неделю протирайте резинки щёток чистой тряпкой

  • Следите за чистотой лобового стекла

  • Не включайте щётки по сухому стеклу — это убивает резину

  • Регулярно проверяйте состояние пружин и креплений

Хорошая видимость — это не комфорт, а безопасность. И иногда для её восстановления нужно не замена, а внимательность.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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