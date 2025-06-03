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Машина может уйти в занос — и это ваша вина: всё из-за одной кнопки, которую нажимают бездумно

Авто

На панели вашего автомобиля может находиться кнопка, о которой мало кто задумывается. Она незаметная, но способна сильно изменить поведение машины. И если нажать её без понимания — можно оказаться в неловкой или даже опасной ситуации.

Дефлектор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дефлектор

О чём речь

Речь идёт о кнопке отключения системы стабилизации (ESP, ESC, VSC и т. п.). Она есть почти на всех современных автомобилях. Её функция — отключить электронную помощь в удержании машины на курсе при заносе или пробуксовке.

На первый взгляд, кажется: "Зачем она вообще нужна? Ведь система помогает!" Но есть нюансы.

Когда её действительно стоит нажимать

  1. Застряли в снегу или грязи. Система стабилизации в таких условиях может мешать — она блокирует колёса, снижает тягу, не даёт "раскачаться". Тогда её временное отключение помогает выбраться.

  2. Спортивная езда. На треке или при активной динамике опытные водители отключают систему, чтобы машина не вмешивалась в управление. Но для обычных дорог это скорее вред.

  3. Диагностика или техническое обслуживание. Иногда отключение системы требуется при работе с подвеской или электроникой, но это — дело сервисов.

Почему не стоит трогать просто так

Отключив ESP без причины, вы оставляете машину один на один с любыми заносами, скользкими участками и внезапными манёврами. Особенно в дождь, на льду или даже в колее это может закончиться аварией. И в случае ДТП страховая может задать неприятные вопросы.

Некоторые автомобили включают стабилизацию обратно после перезапуска, но не все — проверьте в инструкции!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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