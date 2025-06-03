Машина может уйти в занос — и это ваша вина: всё из-за одной кнопки, которую нажимают бездумно

На панели вашего автомобиля может находиться кнопка, о которой мало кто задумывается. Она незаметная, но способна сильно изменить поведение машины. И если нажать её без понимания — можно оказаться в неловкой или даже опасной ситуации.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дефлектор

О чём речь

Речь идёт о кнопке отключения системы стабилизации (ESP, ESC, VSC и т. п.). Она есть почти на всех современных автомобилях. Её функция — отключить электронную помощь в удержании машины на курсе при заносе или пробуксовке.

На первый взгляд, кажется: "Зачем она вообще нужна? Ведь система помогает!" Но есть нюансы.

Когда её действительно стоит нажимать

Застряли в снегу или грязи. Система стабилизации в таких условиях может мешать — она блокирует колёса, снижает тягу, не даёт "раскачаться". Тогда её временное отключение помогает выбраться. Спортивная езда. На треке или при активной динамике опытные водители отключают систему, чтобы машина не вмешивалась в управление. Но для обычных дорог это скорее вред. Диагностика или техническое обслуживание. Иногда отключение системы требуется при работе с подвеской или электроникой, но это — дело сервисов.

Почему не стоит трогать просто так

Отключив ESP без причины, вы оставляете машину один на один с любыми заносами, скользкими участками и внезапными манёврами. Особенно в дождь, на льду или даже в колее это может закончиться аварией. И в случае ДТП страховая может задать неприятные вопросы.

Некоторые автомобили включают стабилизацию обратно после перезапуска, но не все — проверьте в инструкции!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

