Автобус ЛиАЗ-677: король советских улиц и тротуаров

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Если бы автобусы имели свой культ, то ЛиАЗ-677 был бы главой секты.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Автобус ЛиАЗ-677

Его нельзя было просто не заметить — с характерным гулом двигателя, громким "пищанием" поворотников и шедевральной подвеской, которая умела превращать даже идеально ровный асфальт в настоящий аттракцион.

Откуда взялся этот зверь?

ЛиАЗ-677 выпускался с 1967 по 1994 год на Ликинском автобусном заводе и сразу стал массовым героем советских городов. Тысячи их колесили по улицам Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Екатеринбурга — и не просто ездили, а жили насыщенной жизнью.

Почему его помнят?

Двигатель под полом: под сиденьями ревел мощный V8 с карбюратором — мечта любого механика 70-х.

Пневматическая подвеска: обещала комфорт, но на деле могла устроить тебе массаж по полной программе.

Клаксон-улыбка: узнаваемый звук поворотников и дверей — музыкой для ушей многих пассажиров.

Комфорт по-советски

Вход через переднюю дверь, выход — через среднюю и заднюю, что превращало посадку в настоящую битву за место. Сиденья — твёрдые, узкие, но много и часто. Климат-контроль? Да ладно, форточки и немного открытых окон. Зато душа была — в каждом скрипе, в каждом щелчке дверей.

Легендарная ремонтопригодность

Сломался? Не беда — в любом гараже ЛиАЗ оживал снова, будь то гвозди, проволока или просто опытный слесарь с молотком. Этот автобус был живуч настолько, что его можно было сравнить с танком на колёсах.

Недостатки? Конечно!

Шумный двигатель, который слышен на километры.

Вибрации и тряска, которые лечились только стаканом чая после работы.

Расход топлива, как у маленького самолёта.

Конец эпохи

С появлением импортных автобусов ЛиАЗ 677 постепенно уходил со сцены, но в провинции и небольших городах он ещё долго держался, словно старый добрый друг, который никуда не спешит уходить.

ЛиАЗ-677 — это не просто автобус, это символ целой эпохи. Он не был идеален, но он был надёжен, прост и узнаваем. Его вспоминают с теплом, а многие старожилы с грустью говорят: "Вот был автобус — железный конь, а не эти новоделы!".