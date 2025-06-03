Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Иногда мечта о новом автомобиле оборачивается разочарованием уже через пару дней. Всё блестит, салон пахнет свежей обивкой, но техника начинает сыпаться буквально с первых километров. И это не редкость — есть модели, у которых "сюрпризы" начинаются быстрее, чем первая мойка.
Производители всё чаще стараются снизить себестоимость: дешёвые материалы, упрощённые узлы, минимальные проверки на выходе с конвейера. В итоге — красивая обёртка, но слабая начинка. Особенно этим грешат некоторые представители бюджетного сегмента и "молодые" марки, вышедшие на рынок недавно.
Эксперты и владельцы называют несколько машин, которые чаще других разочаровывают уже в первые дни:
Chery Tiggo 4 — у многих владельцев появляются жалобы на работу коробки и электроники уже через 500 км.
Lifan X70 — подвеска и рулевое управление могут начать скрипеть и люфтить буквально через неделю.
Renault Arkana (начальные комплектации) — замечены частые сбои в мультимедийной системе и проблемы с уплотнителями дверей.
Haval Jolion — несмотря на современный вид, часто вылезают мелкие косяки в сборке: болты не затянуты, заглушки не держатся.
УАЗ Патриот — даже на новой машине владельцы сталкиваются с течами масла, проблемами с топливной системой и "глюками" проводки.
Читайте отзывы — особенно свежие, а не от тест-драйвов.
Осматривайте машину на выдаче тщательно — не стесняйтесь просить открыть капот и поднять коврики.
Берите с собой автоэксперта — даже для новой машины это не лишнее.
Проверяйте ПТС и дату выпуска — бывает, авто стояло на складе больше года.
Новая машина должна радовать, а не кататься сразу на сервис. Лучше потратить день на проверку, чем недели — на гарантийные ремонты.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.