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Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

2:06
Авто

Иногда мечта о новом автомобиле оборачивается разочарованием уже через пару дней. Всё блестит, салон пахнет свежей обивкой, но техника начинает сыпаться буквально с первых километров. И это не редкость — есть модели, у которых "сюрпризы" начинаются быстрее, чем первая мойка.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Почему "новое" — не значит надёжное

Производители всё чаще стараются снизить себестоимость: дешёвые материалы, упрощённые узлы, минимальные проверки на выходе с конвейера. В итоге — красивая обёртка, но слабая начинка. Особенно этим грешат некоторые представители бюджетного сегмента и "молодые" марки, вышедшие на рынок недавно.

Модели с печальной статистикой

Эксперты и владельцы называют несколько машин, которые чаще других разочаровывают уже в первые дни:

  • Chery Tiggo 4 — у многих владельцев появляются жалобы на работу коробки и электроники уже через 500 км.

  • Lifan X70 — подвеска и рулевое управление могут начать скрипеть и люфтить буквально через неделю.

  • Renault Arkana (начальные комплектации) — замечены частые сбои в мультимедийной системе и проблемы с уплотнителями дверей.

  • Haval Jolion — несмотря на современный вид, часто вылезают мелкие косяки в сборке: болты не затянуты, заглушки не держатся.

  • УАЗ Патриот — даже на новой машине владельцы сталкиваются с течами масла, проблемами с топливной системой и "глюками" проводки.

Как не попасть

  1. Читайте отзывы — особенно свежие, а не от тест-драйвов.

  2. Осматривайте машину на выдаче тщательно — не стесняйтесь просить открыть капот и поднять коврики.

  3. Берите с собой автоэксперта — даже для новой машины это не лишнее.

  4. Проверяйте ПТС и дату выпуска — бывает, авто стояло на складе больше года.

Новая машина должна радовать, а не кататься сразу на сервис. Лучше потратить день на проверку, чем недели — на гарантийные ремонты.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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