Не крутит с первого раза? Паниковать рано — бывает и у самых надёжных авто

Каждому водителю знакома эта ситуация: поворачиваешь ключ зажигания или нажимаешь кнопку старт — и… ничего. Или мотор схватывает, но сразу глохнет. Паника подступает: "Всё, сломалось!" Но на самом деле не всегда причина кроется в серьёзной неисправности.
Летом это происходит реже, но всё же — если вы долго не ездили, аккумулятор может подсесть. Особенно, если он старый. Ночью могла сесть сигнализация, осталась включённой лампочка в салоне — и вот результат.
Клеммы окислились, ослабли — и ток не доходит как следует. Достаточно открутить, почистить и затянуть заново.
После остановки двигателя в системе может остаться давление, и при следующем запуске насосу требуется время, чтобы его восстановить. Небольшая задержка перед стартом решает проблему.
Иногда виноват, например, датчик положения коленвала. Он даёт сбои при нагреве или влаге, но может снова заработать после охлаждения. Диагностика поможет уточнить.
Чип в ключе может временно не считываться. Попробуйте использовать запасной ключ или поднести ближе к считывателю.
Если проблема проявляется регулярно, и особенно в холод или жару — лучше пройти диагностику. Но если это единичный случай, не стоит сразу думать о ремонте. Машины, как и люди, иногда "встают не с той ноги".
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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