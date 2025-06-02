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Эти машины ремонтируются за копейки — даже без визита в сервис

2:39
Авто

Чинить машину самому — звучит пугающе? А если скажем, что есть такие модели, к которым достаточно отвертки, пары деталей с ближайшего рынка и немного терпения? Мы собрали машины, чьи поломки не бьют по кошельку. Запчасти дешёвые, ремонт простой, а мастеров — хоть отбавляй.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

LADA Granta (с 2011)

Granta — эталон "дешево и сердито". Упала подвеска? Чиним за вечер. Полетел генератор? Новый от 3000 рублей. Всё просто и доступно, а моторы — настоящая классика. Даже автомат Jatco в ней работает честно и долго.

Hyundai Accent II (ТагАЗ, 2001-2012)

Accent от ТагАЗа до сих пор любят за простоту. Мотор 1.5, минимум электроники и вечная механика. Генератор — от 3000 руб., бензонасос — 20 минут на замену. Подвеска и тормоза — как в Lego: легко и быстро собрать.

Renault Logan I (2004-2014)

Этот "француз-румын" стал легендой на наших дорогах. Его подвеска не боится ям, а запчасти стоят буквально копейки. 2500 за пару амортизаторов, 600 за тормозные колодки. Простые моторы прощают даже перегревы.

Chevrolet Lanos (2005-2010)

Lanos — это грубоватый, но надёжный "опелевский" дух в украинской сборке. Двигатель 1.5 ходит на 92-м и дешёвом масле. Всё ремонтируется быстро, а цена за работу — как поход в магазин.

Volkswagen Polo Sedan (с 2010)

Немец, который оказался простым, как Granta. Главное — искать версии с 1.6 MPI и автоматом Aisin. Без турбин, с доступной ременной ГРМ и запчастями на каждом углу. Подвеска тоже радует ценами — от 2000 руб. за стойку.

Chevrolet Niva (2002-2020)

Часто ломается — но это тот случай, когда всё можно починить в гараже. Двигатель — старый добрый ВАЗовский, подвеска и коробка — как в классике. Всё доступно, всё чинится, а запчасти — по цене кофе.

Что важно

Не каждая машина должна быть безупречной. Главное — чтобы в случае поломки не приходилось продавать почку. Эти авто — не модные, но честные. Их можно ремонтировать самостоятельно и без паники.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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