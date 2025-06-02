Машины, что экономят вместо вас: топ-7 по минимальным затратам на владение

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Современный рынок новых машин — как модный бутик: красиво, дорого, но с подвохом. А ведь не все готовы переплачивать за ТО, страховку или расходники. И как раз поэтому агентство НАПИ посчитало, сколько на самом деле "съедает" машина за 5 лет с пробегом 75 000 км.

Фото: wikimedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jaecoo J7

Вот кто оказался неожиданно скромен в аппетитах:

1. VGV U70 PRO — 24,62 ₽/км

Крупный кроссовер длиной почти 5 метров и на 7 мест, с клиренсом 200 мм. Мотор — 1.5 турбо, коробка — честный автомат. Начинка — простая, но именно это и делает его недорогим в обслуживании.

2. Москвич 6 — 25,55 ₽/км

Формально российский, но под капотом — китайский JAC. За свои деньги — просторный лифтбек с приятным оснащением и недорогим ТО. Но спрос на модель пока низкий.

3. Solaris HS — 25,28 ₽/км

Старый добрый "Солярис" под новым именем. Проверенный, простой, выносливый. Его давно любят таксисты — а это кое-что да значит. Возможно, последняя партия в продаже.

4. Belgee X50 — 26,92 ₽/км

Белорусская версия Geely Coolray. Машина не новая, но хорошо себя зарекомендовала. Доработанный и локализованный вариант — значит, цена на обслуживание приятно удивит.

5. Chery Arrizo 8 — 28,05 ₽/км

Солидный седан D-класса с отличным оснащением. Вроде Camry — только дешевле. Да, роботизированная трансмиссия, но зато экономично по расходам в долгосрочной перспективе.

6. Dongfeng Shine Max — 28,68 ₽/км

190 л. с., бизнес-класс, камеры, радары и вся электроника для безопасности — и всё это по разумной цене как при покупке, так и при владении.

7. Jaecoo J7 — 28,75 ₽/км

Дороговат на старте, но за 5 лет не выбивает из колеи. Полный привод, современный салон, выдвижные ручки и мультимедиа — а главное, не разорит на обслуживании.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

