Машины, что экономят вместо вас: топ-7 по минимальным затратам на владение

Современный рынок новых машин — как модный бутик: красиво, дорого, но с подвохом. А ведь не все готовы переплачивать за ТО, страховку или расходники. И как раз поэтому агентство НАПИ посчитало, сколько на самом деле "съедает" машина за 5 лет с пробегом 75 000 км.
Вот кто оказался неожиданно скромен в аппетитах:
Крупный кроссовер длиной почти 5 метров и на 7 мест, с клиренсом 200 мм. Мотор — 1.5 турбо, коробка — честный автомат. Начинка — простая, но именно это и делает его недорогим в обслуживании.
Формально российский, но под капотом — китайский JAC. За свои деньги — просторный лифтбек с приятным оснащением и недорогим ТО. Но спрос на модель пока низкий.
Старый добрый "Солярис" под новым именем. Проверенный, простой, выносливый. Его давно любят таксисты — а это кое-что да значит. Возможно, последняя партия в продаже.
Белорусская версия Geely Coolray. Машина не новая, но хорошо себя зарекомендовала. Доработанный и локализованный вариант — значит, цена на обслуживание приятно удивит.
Солидный седан D-класса с отличным оснащением. Вроде Camry — только дешевле. Да, роботизированная трансмиссия, но зато экономично по расходам в долгосрочной перспективе.
190 л. с., бизнес-класс, камеры, радары и вся электроника для безопасности — и всё это по разумной цене как при покупке, так и при владении.
Дороговат на старте, но за 5 лет не выбивает из колеи. Полный привод, современный салон, выдвижные ручки и мультимедиа — а главное, не разорит на обслуживании.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.