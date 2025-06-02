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Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры

1:53
Авто

Многие водители уверены: хорошее моторное масло стоит дорого. А значит, чем выше цена и громче бренд — тем лучше защита двигателя. Но результаты недавнего независимого теста поставили эту уверенность под сомнение.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Кто участвовал в тесте

Специалисты взяли на проверку сразу несколько моторных масел: от дорогих, раскрученных марок до самых доступных, продающихся на заправках и в супермаркетах. Условия были одинаковыми: двигатели работали на нагрузке, проводилась экспертиза износа, вязкости, моющих свойств и устойчивости к перегреву.

Результаты стали неожиданностью даже для экспертов.

Кто победил

Одним из лидеров оказался бюджетный образец от малоизвестного российского производителя, цена которого была в 2-3 раза ниже, чем у топовых конкурентов. Он показал отличную стойкость к окислению, стабильную вязкость и надёжную защиту деталей от износа.

А вот несколько известных брендов, наоборот, провалили испытания: деградация состава началась уже после 3-4 тысяч километров пробега, а количество отложений в двигателе было выше допустимого.

Почему так происходит

Эксперты объясняют: цена — не всегда показатель качества. В брендовые масла часто вкладываются большие бюджеты на рекламу и маркетинг. А небольшие производители, чтобы выжить, вынуждены делать ставку на реальное качество, чтобы получить доверие через сарафанное радио.

Как выбрать правильное масло

  • Всегда ориентируйтесь на допуски и рекомендации автопроизводителя
  • Изучайте независимые тесты и обзоры
  • Не гонитесь за громким именем — проверьте, как продукт ведёт себя на деле

Иногда лучшее — это не то, что дороже, а то, что просто работает.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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