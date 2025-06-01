ГИБДД назвало самое опасное время на дороге: в эти часы лучше остаться дома

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже опытные водители не застрахованы от аварий, но есть определённое время суток, когда риск попасть в ДТП возрастает в разы. И это не ночная дорога и не утренние пробки — статистика ГИБДД говорит о другом.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Самое опасное время суток

По данным Госавтоинспекции, наибольшее число аварий происходит в интервале между 16:00 и 18:00. Именно в эти часы водители чаще всего теряют концентрацию, спешат домой, нервничают из-за пробок и совершают грубые ошибки.

Эти два часа — настоящий пик по числу ДТП с участием как автомобилей, так и пешеходов. Причём речь не только о незначительных столкновениях: в это время фиксируется и высокий процент аварий с тяжёлыми последствиями.

Почему именно этот период

Во-первых, это конец рабочего дня. Люди устали, внимание рассеяно. Во-вторых, увеличивается поток машин: офисные сотрудники, школьные автобусы, службы доставки — все на дорогах одновременно. А ещё начинает темнеть, особенно в зимнее время, а значит, снижается видимость.

Добавьте сюда погодные капризы, внезапные ливни, снегопады или туман — и получите взрывоопасную комбинацию.

Что делать

Если есть возможность, лучше отложить поездку хотя бы до 18:30-19:00. В это время движение на дорогах становится более плавным, а водители — менее агрессивными. Если всё же ехать необходимо — будьте предельно внимательны: держите дистанцию, не торопитесь и не отвлекайтесь на телефон.

Особенно стоит быть осторожными пешеходам: даже на "зебре" водители в этот период часто просто не замечают переходящих дорогу людей.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

