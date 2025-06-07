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Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания

2:34
Авто

Реклама обещала комфорт, надёжность и инновации. Производители уверяли: это будущее на колёсах. Но на деле — вечно мигающая приборка, вялый мотор, "плавающая" коробка и километры чеков из автосервиса. Эти машины стали символом разочарования: казались привлекательными, а оказались настоящими "пылесосами" для денег и нервов.

Шина
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шина

Мы собрали список моделей, которые не оправдали ожиданий владельцев — несмотря на глянцевые буклеты и громкие пресс-релизы.

1. Nissan Murano (Z51)

Стильный, эффектный, но с явно переоценёнными возможностями. Вариатор живёт недолго, особенно в паре с тяжёлым кузовом и не самым экономичным V6. Запчасти — дорогие, а расход топлива заставляет жалеть о покупке каждый визит на АЗС.

2. Ford EcoSport

Маленький кроссовер с большими амбициями. Вот только динамика — вялая, шумоизоляция почти отсутствует, а качество сборки вызывает вопросы. Ходовая быстро "сыпется" на наших дорогах, и владельцы часто сожалеют, что выбрали его, а не более простую иномарку.

3. Jeep Compass (первое поколение)

Американская мечта, которая в реальности оказалась сырой. Надёжность — слабая сторона модели. Электрика "глючит", подвеска слабовата, шумоизоляции почти нет. После пары лет эксплуатации многие хотят просто избавиться от него.

4. Chevrolet Cruze

Поначалу казался идеальным: дизайн, комплектация, адекватная цена. Но спустя пару лет владельцы столкнулись с капризной электроникой, вечными ошибками двигателя и слабой ходовой частью. Турбомоторы — отдельная песня, и не в лучшую сторону.

5. Chery Tiggo (старые поколения)

Поначалу удивлял ценой и оснащением. Но по надёжности — сплошные компромиссы. Электроника живёт своей жизнью, подвеска быстро изнашивается, салон скрипит уже через полгода. Владельцы быстро понимают: за низкую цену приходится платить частыми ремонтами.

Громкие слова — не гарантия качества. Выбирая машину, стоит смотреть не на рекламные слоганы, а на статистику поломок, отзывы реальных владельцев и простоту обслуживания. Ведь на красивом кузове далеко не уедешь, если всё остальное — в ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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