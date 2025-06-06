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Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег

2:20
Авто

Низкая цена при покупке — это ещё не всё. Настоящие траты начинаются потом: ТО, ремонт, расходники, страховка. Но есть автомобили, которые не только доступны, но и не съедают ваш бюджет после покупки. Обслуживать их — почти как менять лампочки в подъезде: быстро, дёшево и без боли.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Мы собрали рейтинг машин, которые обходятся дешевле всего в обслуживании. Некоторые позиции в списке удивляют — особенно лидер.

1. Renault Logan

Сюрприз? Вовсе нет. Именно Logan признан самым дешёвым автомобилем в эксплуатации. Расходники — копеечные, конструкция простая, а надёжность на уровне. Даже официальные СТО не заламывают цены, а в "гаражных" условиях это авто можно содержать за сущие копейки.

2. Lada Granta

Простой, надёжный и предсказуемый — Granta остаётся народным выбором. Детали стоят недорого, ремонт не требует особых знаний, а доступ к узлам — удобный. Даже замена сцепления или подвески не пробьёт дыру в бюджете.

3. Hyundai Solaris

Корейский бестселлер, который легко обслуживать и на сервисе, и своими руками. Надёжный двигатель, простая подвеска, доступные запчасти — вот почему его так любят таксисты. ТО на 100 тысяч км обойдётся в два раза дешевле, чем у аналогичных "немцев".

4. Kia Rio

"Близнец" Solaris в плане конструкции, цены и надёжности. При этом чуть мягче подвеска и больше комплектаций. Заменить масло, колодки или фильтры можно за вечер — даже с минимальным набором инструментов.

5. Skoda Rapid

Европейский стиль по цене отечественного обслуживания. Rapid показывает, что "немецкая школа" может быть недорогой. Главное — брать атмосферные версии с "механикой". Турбомоторы и DSG уже потребуют больше внимания и средств.

Выбирая машину, важно учитывать не только ценник в автосалоне, но и долгосрочные расходы. Эти модели доказали, что ездить можно с комфортом — и без постоянного визита в автосервис.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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