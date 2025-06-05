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Сцепление или скольжение? Рейтинг шин, от которых зависит ваша жизнь в дождь

2:57
Авто

Мокрый асфальт — это проверка на прочность не только для тормозов и подвески, но и для шин. Именно от покрышек в дождь зависит, сможете ли вы уверенно войти в поворот и остановиться вовремя. Одни модели цепко держатся за дорогу даже в ливень, а другие — превращают управление в игру на выживание.

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Представляем рейтинг шин, которые показали себя в дождевых условиях с лучшей и худшей стороны — по отзывам водителей и данным независимых тестов.

Лучшие шины для дождя

1. Michelin Primacy 4

Французская резина славится устойчивостью на мокром покрытии. Протектор отлично отводит воду, а тормозной путь остаётся коротким даже при износе. Отличный выбор для трассы и города.

2. Continental PremiumContact 6

Немецкий производитель сделал ставку на безопасность — и не прогадал. Шина обеспечивает уверенное торможение и отличную управляемость в дождь. К тому же, она тихая и комфортная.

3. Nokian Wetproof

Финская резина разрабатывалась специально для нестабильного климата. Зацеп надёжен, даже когда дорога напоминает реку. Особенно хорошо себя ведёт в холодную летнюю погоду.

4. Goodyear EfficientGrip Performance 2

Американцы сделали универсальную шину с упором на сцепление в любую погоду. В тестах тормозной путь оказался одним из самых коротких на мокром покрытии. Плюс — экономия топлива.

5. Bridgestone Turanza T005

Эта модель показывает впечатляющие результаты именно в дождь. Хорошая обратная связь на руле, уверенное поведение при экстренном торможении — то, что нужно для осенней погоды.

А вот эти шины лучше обходить стороной

Triangle Sportex TSH11

Недорогая китайская резина, которая прилично ведёт себя в сухую погоду, но на мокром асфальте резко теряет сцепление. Особенно плохо проходит лужи — аквапланирование наступает быстро.

Kormoran Road Performance

Польский бренд с привлекательной ценой, но слабым поведением в дождь. При торможении на влажной поверхности машина теряет стабильность, особенно на скоростях выше 80 км/ч.

Tigar High Performance

Шумная, жестковатая и неустойчивая в дождь. Её покупают ради экономии, но в сырую погоду многие жалеют. Особо опасна на изношенном протекторе — сцепление исчезает моментально.

Шины — это не просто расходник, а то, что реально может спасти жизнь. Особенно в дождь. Выбирая покрышки, не экономьте: те самые пару тысяч рублей могут сыграть главную роль в критической ситуации.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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