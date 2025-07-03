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Заправляйтесь с умом: уберите привычку налить полный бак — тайный риск, который обходится дорого

1:41
Авто

Заправка машины — дело привычное, почти автоматическое. Но знаете ли вы, что скрывается за простым действием "налить полный бак"? Оказывается, заправка "под завязку" может обернуться неожиданными проблемами для кошелька и для самого автомобиля.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Многие водители, стремясь впихнуть последние капли топлива, держат пистолет после его автоматического отключения. Но на самом деле, здесь кроется целая куча тонкостей.

Повреждение системы вентиляции бака

Современные автомобили оснащены системой вентиляции топливных баков". Доливка после "отстрела" пистолета грозит повредить клапаны этой системы. Топливо может начать вытекать через дренажные трубки и попасть на элементы подвески, проводку или уплотнители, что ведет к износу и стойкому запаху бензина в салоне.

Угроза безопасности: риск повреждения аварийного клапана

Еще серьезнее риск повреждения аварийного клапана, который отвечает за предотвращение утечек при наклоне автомобиля более чем на 45 градусов. При повороте этот клапан спасает вам жизнь. Но, если вы решили сделать "пару лишних кликов", то возможен риск повреждения именно этой защитной системы".

Особый риск для старых автомобилей

Для владельцев старых авто, где плохо закручивается крышка бака — отдельный риск: Если она не была затянута должным образом, то топливо начнет выливаться, а это сильно увеличивает вероятность возгорания.

Постоянная заправка под горлышко создает избыточное давление, грозящее повреждениями бака и топливной системы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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