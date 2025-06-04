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Всё было хорошо, пока не тронулся с места: автоматы, которых боятся даже мастера СТО

2:22
Авто

Автоматическая коробка передач — вещь удобная, но дорогая в ремонте. И если одни "автоматы" служат десятилетиями, то другие подводят уже на втором году эксплуатации. Мы собрали 5 моделей, о которых чаще всего вспоминают мастера СТО, когда дело доходит до поломок трансмиссии.

автомобиль Chevrolet Captiva
Фото: commons.wikimedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
автомобиль Chevrolet Captiva

Если вы хотите сэкономить нервы (и бюджет), возможно, стоит держаться от них подальше — особенно на вторичке.

1. Ford Focus III (PowerShift)

"Сухой" робот PowerShift принёс владельцам Focus массу головной боли. Пробуксовки, рывки, перегрев — стандартные симптомы уже через 30-50 тысяч км. Производитель обновлял прошивки, менял сцепления, но ситуация глобально не изменилась.

2. Nissan X-Trail (вариатор Jatco)

Казалось бы, отличный кроссовер. Но вариатор CVT стал настоящей ахиллесовой пятой модели. Ресурс у коробки может не дотянуть и до 100 тыс. км, особенно при активной езде. Перегревы и износ ремня — обычное дело.

3. Renault Fluence

У машин с коробкой DP0 (тот же AL4 от Peugeot) нередко возникают проблемы с гидроблоком и электрикой. Пинки при переключении, переход в аварийный режим — стандартные жалобы. А ремонт — удовольствие не из дешёвых.

4. Jeep Cherokee (9-ступенчатый ZF)

Коробка нового поколения, но с детскими болезнями. Неадекватные переключения, задержки и рывки — особенно в первых годах выпуска. В США даже подавались иски на производителя. Причина — сыроватая электроника и слабая прошивка.

5. Chevrolet Captiva

Казалось бы, надёжный кроссовер, но автомат здесь не выдерживает нагрузки. Особенно страдают владельцы дизельных версий. Перегрев масла, сбои в работе гидротрансформатора и быстрый износ фрикционов — типичные проблемы.

Выбирая машину с "автоматом", важно не только оценивать внешний вид и пробег. Обратите внимание на репутацию трансмиссии — и лучше заранее проконсультируйтесь со специалистами. Ведь коробка передач — это не та деталь, которую хочется чинить.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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