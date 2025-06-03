Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство автомобилей теряет до половины своей стоимости за первые 3-5 лет. Но есть исключения — кроссоверы, которые даже спустя десятилетие остаются "твердой валютой" на вторичке. Их не стыдно продавать, их активно ищут, а цена практически не падает.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda CR-V

Такие машины — удачное вложение: они служат долго, не требуют частых ремонтов и хорошо держат остаточную стоимость.

1. Toyota RAV4

RAV4 давно стал синонимом надёжности. Даже старые модели с пробегом за 200 тыс. км всё ещё уходят за хорошие деньги. Причины просты — неприхотливость, крепкая подвеска и ликвидность на рынке. Люди знают: это надолго.

2. Honda CR-V

CR-V ценится за долговечность и комфорт. Особенно поколения 2006-2011 годов — с простыми, но живучими моторами. Эти кроссоверы востребованы даже с солидным пробегом. Многие предпочитают старую Honda новой "китайской" за те же деньги.

3. Lexus RX

Премиум-класс, который не боится возраста. Даже десятилетние RX держат цену, как новички. Безупречная сборка, стойкий к износу салон и проверенные моторы — всё это делает RX желанной покупкой на вторичке.

4. Subaru Forester

Любимец водителей в снежных регионах. Постоянный полный привод, прочная конструкция и неплохой клиренс. Forester не сдаёт позиций даже через 10-12 лет — потому что он просто работает. А спрос растёт зимой.

5. Mitsubishi Outlander

Этот кроссовер отличается простотой конструкции и хорошей ремонтопригодностью. Особенно ценятся версии с атмосферными моторами и вариатором Jatco нового поколения. Цена держится, потому что это — надёжный и понятный автомобиль.

Покупка одного из этих кроссоверов — почти как инвестиция. Даже спустя годы они будут интересны на вторичке, а продавать их придётся недёшево. Главное — следить за техническим состоянием и не превращать надёжный автомобиль в "утопленника".

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

