Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Большинство автомобилей теряет до половины своей стоимости за первые 3-5 лет. Но есть исключения — кроссоверы, которые даже спустя десятилетие остаются "твердой валютой" на вторичке. Их не стыдно продавать, их активно ищут, а цена практически не падает.
Такие машины — удачное вложение: они служат долго, не требуют частых ремонтов и хорошо держат остаточную стоимость.
RAV4 давно стал синонимом надёжности. Даже старые модели с пробегом за 200 тыс. км всё ещё уходят за хорошие деньги. Причины просты — неприхотливость, крепкая подвеска и ликвидность на рынке. Люди знают: это надолго.
CR-V ценится за долговечность и комфорт. Особенно поколения 2006-2011 годов — с простыми, но живучими моторами. Эти кроссоверы востребованы даже с солидным пробегом. Многие предпочитают старую Honda новой "китайской" за те же деньги.
Премиум-класс, который не боится возраста. Даже десятилетние RX держат цену, как новички. Безупречная сборка, стойкий к износу салон и проверенные моторы — всё это делает RX желанной покупкой на вторичке.
Любимец водителей в снежных регионах. Постоянный полный привод, прочная конструкция и неплохой клиренс. Forester не сдаёт позиций даже через 10-12 лет — потому что он просто работает. А спрос растёт зимой.
Этот кроссовер отличается простотой конструкции и хорошей ремонтопригодностью. Особенно ценятся версии с атмосферными моторами и вариатором Jatco нового поколения. Цена держится, потому что это — надёжный и понятный автомобиль.
Покупка одного из этих кроссоверов — почти как инвестиция. Даже спустя годы они будут интересны на вторичке, а продавать их придётся недёшево. Главное — следить за техническим состоянием и не превращать надёжный автомобиль в "утопленника".
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.