Двигатели, у которых не может быть поломок: пробеги в 700 тысяч — это ещё не пенсия

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Слово "миллионник" среди автолюбителей звучит почти как магия. Мотор, который без капремонта проходит миллион километров — мечта каждого, кто не хочет менять машину каждые пять лет. Такие двигатели действительно существуют, и владельцы подобных авто часто узнают о проблемах только на очередной замене масла.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Вот список моторов, которые доказали: при нормальной эксплуатации они живут дольше, чем многие автомобили вокруг.

1. Toyota 1HZ

Атмосферный дизельный двигатель объёмом 4.2 литра — один из самых долговечных в мире. Устанавливался на Land Cruiser 70 и 80. Его сложно убить даже при жесточайшей эксплуатации: работает на плохом топливе, не боится перегрузок.

2. Mercedes OM617

Пятицилиндровый дизель, выпускавшийся в 70-80-х годах, до сих пор трудится в старых "мерсах" по всему миру. Его ставили на модели W123 и W126. Простой, как трактор, и вечный — при минимальном обслуживании проходит сотни тысяч километров.

3. Volvo B230

Этот бензиновый мотор — образец надёжности. Устанавливался на легендарные 740 и 940. Он не любит спешки, зато спокойно переваривает пробеги в 700-900 тысяч км без вмешательства в "внутренности".

4. Toyota 2JZ-GE

Да, это тот самый мотор от Supra. Но атмосферная версия GE куда более вынослива, чем его турбированный собрат. Отличная сборка, надёжная цепь ГРМ, устойчивость к перегревам — 2JZ стал символом японского качества.

5. BMW M57

Один из лучших дизелей баварцев. Особенно удачны версии объёмом 3.0. Эти двигатели славятся не только мощностью, но и живучестью — 600-800 тыс. км без особых проблем.

6. Volkswagen 1.9 TDI (серия ALH)

Один из самых известных дизелей в мире. Простота конструкции, надёжный турбонаддув, неприхотливость — вот за что его любят. Уход за топливной системой и своевременная замена масла — и двигатель отблагодарит пробегами за 500 тысяч и выше.

7. Mitsubishi 4D56

Старый, добрый дизель, знакомый по Pajero и L200. Да, шумный. Да, не самый резвый. Но если заливать хорошее масло и вовремя менять ремень ГРМ — будет жить вечно.

Эти моторы — настоящие трудяги. Их не пугают морозы, перегрузки и время. Главное — не пытаться "экономить" на обслуживании, и тогда они с лихвой окупят каждый вложенный рубль.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

