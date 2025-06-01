500 тысяч — не предел: машины, которые переживут и вас, и следующего владельца

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбирая автомобиль с пробегом, каждый хочет не только сэкономить, но и избежать постоянных визитов в автосервис. Есть машины, о которых говорят: "купил и забыл". Их движки не капризничают, электроника не сходит с ума, а ресурс — на зависть новеньким.

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mitsubishi Pajero Sport

Вот 7 моделей, способных проехать сотни тысяч километров, сменить нескольких хозяев — и при этом не развалиться на дороге.

1. Toyota Land Cruiser 100

Настоящая легенда. Этот внедорожник спокойно выдерживает пробеги за 500 тысяч км без капитального ремонта. Идеально подходит для бездорожья, плохого топлива и сурового климата.

2. Honda CR-V (II и III поколения)

Один из самых надёжных кроссоверов своего времени. Своевременная замена масла и фильтров — и проблем с ним не будет десятилетиями. Особенно славится мотор серии K20.

3. Mercedes-Benz W124

Даже спустя 30 лет после выпуска, эти "немцы" всё ещё на ходу. Инженерный перфекционизм конца XX века: минимум электроники, максимум прочности.

4. Volvo 850

Немного угловатый, но до безумия надёжный универсал. Он не боится ни пробега, ни возраста, а двигатели — одни из самых выносливых в классе.

5. Lexus RX 300 (первое поколение)

Даже с пробегом за 300 тысяч, этот премиальный кроссовер работает плавно и без сбоев. Отделка салона и подвеска достойны уважения — надолго сохраняют первоначальный комфорт.

6. Mitsubishi Pajero (III поколение)

Рама, полный привод, "честный" автомат и дизельный мотор — всё это делает Pajero отличным спутником даже для дальних поездок по пересечёнке.

7. Volkswagen Passat B5 с мотором 1.9 TDI

Дизель, проверенный временем. Это тот случай, когда немецкое качество не подкачало. Главное — следить за турбиной и не лить абы какое топливо.

Эти автомобили — пример того, что надёжность не всегда зависит от цены или бренда. Правильная эксплуатация и немного внимания к техническому состоянию — и машина действительно может пережить не одного, а сразу нескольких владельцев.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

