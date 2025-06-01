500 тысяч — не предел: машины, которые переживут и вас, и следующего владельца

Выбирая автомобиль с пробегом, каждый хочет не только сэкономить, но и избежать постоянных визитов в автосервис. Есть машины, о которых говорят: "купил и забыл". Их движки не капризничают, электроника не сходит с ума, а ресурс — на зависть новеньким.
Вот 7 моделей, способных проехать сотни тысяч километров, сменить нескольких хозяев — и при этом не развалиться на дороге.
Настоящая легенда. Этот внедорожник спокойно выдерживает пробеги за 500 тысяч км без капитального ремонта. Идеально подходит для бездорожья, плохого топлива и сурового климата.
Один из самых надёжных кроссоверов своего времени. Своевременная замена масла и фильтров — и проблем с ним не будет десятилетиями. Особенно славится мотор серии K20.
Даже спустя 30 лет после выпуска, эти "немцы" всё ещё на ходу. Инженерный перфекционизм конца XX века: минимум электроники, максимум прочности.
Немного угловатый, но до безумия надёжный универсал. Он не боится ни пробега, ни возраста, а двигатели — одни из самых выносливых в классе.
Даже с пробегом за 300 тысяч, этот премиальный кроссовер работает плавно и без сбоев. Отделка салона и подвеска достойны уважения — надолго сохраняют первоначальный комфорт.
Рама, полный привод, "честный" автомат и дизельный мотор — всё это делает Pajero отличным спутником даже для дальних поездок по пересечёнке.
Дизель, проверенный временем. Это тот случай, когда немецкое качество не подкачало. Главное — следить за турбиной и не лить абы какое топливо.
Эти автомобили — пример того, что надёжность не всегда зависит от цены или бренда. Правильная эксплуатация и немного внимания к техническому состоянию — и машина действительно может пережить не одного, а сразу нескольких владельцев.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.