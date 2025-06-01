Сделано в СССР: 5 моделей авто и мото, которые хотели даже за рубежом

Вопреки стереотипам, советская техника иногда не только не уступала западной, но и вызывала интерес за границей.
Некоторые машины и мотоциклы из СССР экспортировались, участвовали в международных выставках и даже получали положительные отзывы в зарубежной прессе. В этой подборке — пять культовых моделей, которые хотели не только у нас, но и за пределами Союза.
1. ВАЗ-2101 "Жигули" (Lada 1200)
Советская "копейка" стала настоящим экспортным хитом под маркой Lada. На основе итальянского FIAT 124, адаптированная к суровому климату и плохим дорогам, она поставлялась в десятки стран, включая Великобританию, Францию, Финляндию и даже Канаду. Простая в обслуживании, дешевая и надёжная — "Лада" стала символом доступного автомобиля в Восточной Европе и за её пределами.
2. ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер
Мотоциклы из Ижевска были популярны не только у советских мотоциклистов. Благодаря надёжной конструкции, ремонтопригодности и солидной мощности, ИЖи пользовались спросом в странах Восточного блока, Индии, на Кубе и в некоторых странах Африки. В Польше, Чехословакии и Венгрии советские мотоциклы уважали и использовали как в быту, так и в полиции.
3. УАЗ-469
Легендарный вездеход УАЗ-469 поставлялся более чем в 80 стран. Его эксплуатировали армии, геологи, врачи, экспедиции и фермеры — где нужна была простая, выносливая и проходимая техника. УАЗ славился способностью выбираться оттуда, где застревали джипы. Даже сегодня эти машины можно встретить в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
4. Москвич-412
Эта модель активно шла на экспорт под маркой Moskvitch. Особенно популярна она была в Финляндии, где завоевала репутацию надёжного и выносливого автомобиля. В Великобритании её продавали в автосалонах рядом с Ford и Opel. Машина простая, но с довольно мощным мотором и запасом прочности, что делало её конкурентоспособной на рынке бюджетных авто.
5. КамАЗ-5320
Грузовики КамАЗ стали советским ответом на мировой спрос на тяжёлую технику. Их закупали в десятках стран, в том числе в государствах Ближнего Востока и Африки. КамАЗ был востребован благодаря своей грузоподъёмности и способности работать в условиях бездорожья и жары. Победы в ралли "Дакар" только укрепили имидж этих машин.
Вместо послесловия
Советская техника не всегда была идеальной, но её ценили за выносливость, простоту и ремонтопригодность. Эти пять моделей — не просто железо на колёсах, а пример того, как в СССР могли делать вещи, способные заинтересовать даже за рубежом.
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