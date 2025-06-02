Звучит круто, а на деле — бесполезно: 5 опций, которые не стоят переплаты

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Погоня за "богатой комплектацией" — старая добрая привычка, особенно на вторичке. Но кое-что из того, за что переплачивают при покупке, давно пора отправить в утиль. Вот пять таких опций, которые чаще разочаровывают, чем радуют.

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rover 75

1. Панорамная крыша и люк

Казалось бы, что может быть приятнее потока света и воздуха над головой? А вот и нет. Открывать люк в городе — значит надышаться пылью, выгореть под солнцем и слушать весь уличный оркестр. Зимой — отдельный "праздник": лёд, конденсат и холод от стеклянной панели. Если механизм ещё и сломается, готовьте кошелёк.

2. Штатная навигация

Смартфон в кармане и Google Maps в нём — куда полезнее большинства штатных навигаторов. Особенно если экран зависает, а карты на нём — привет из нулевых. Камера заднего вида — да, нужная вещь. А вот вшитая навигация — скорее музейный экспонат.

3. Система старт-стоп

Она создана, чтобы экономить капли топлива, но раздражает сильнее, чем лампа "low fuel". Глохнет и запускается на каждом светофоре, да ещё и добивает стартер. На морозе — отдельный квест. А отключаешь — и приборка нарочно "пугает" тревожной пиктограммой.

4. Мониторинг давления в шинах (TPMS)

Идея классная — узнать о спущенном колесе, не выходя из машины. Но на деле чаще получаешь сигнал тревоги, а дальше — крутись сам. То датчики не прописались, то покажет на 0,1 бар разницу и нервирует. А уж сколько с ними возни при смене резины…

5. Кожаный салон

Статус — есть. Комфорт? Сомнительно. Летом липнешь, зимой замерзаешь, пока сиденье не прогреется. Скользко, жарко и холодно — особенно если это не натуральная кожа, а "виниловая радость". Вот и прячут водители такую красоту под меховые накидки полгода в году.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

