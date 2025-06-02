Когда безопасность не входила в комплект: странности старых автомобилей

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

В автоиндустрии бывало всякое: от бамперов с водой до рулей-дисков для кистей. Когда-то это казалось новаторским. А сейчас — не иначе как недоразумением.

Фото: commons.wikimedia.org by Slaunger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Citroën DS

1. Водяные бамперы

Идея была в том, чтобы смягчить удары… водой. Но бамперы текли, а при серьёзном ДТП вели себя как бетон.

2. Рулевое управление "на запястье"

Два диска вместо руля? Да, такое ставили. Но управлять ими было неудобно, а руки уставали уже в пробке.

3. Шейные ремни

К счастью, дальше прототипов дело не пошло. Представьте ремень, фиксирующий шею. Да уж…

4. Рулевая колонка-копьё

До конца 60-х вал руля не складывался при ударе. Водитель — на этот вал. Выводы очевидны.

5. Откидывающийся руль

Казалось удобно: открываешь дверь — колонка отъезжает вбок. Пока не клинит. Или не откидывается прямо на ходу.

6. Выдавливаемые стёкла

Фишка для экстренного выхода. Проблема — при аварии пассажиры вылетали сами, без спроса.

7. Металлические панели

На вид красиво, но при ударе — как встретиться лицом с кастрюлей. От боли не спасёт даже хром.

8. Поясной ремень

Был, но пользы — минимум. Верх туловища ничем не удерживался.

9. Без зон деформации

Кузов старого авто держал удар… но не щадил тех, кто внутри. Металл — крепкий, а салон — ловушка.

10. Бак в заднем бампере

На "Форде Пинто" топливный бак сминался при ДТП. Иногда с трагическими последствиями.

11. Без ABS

Колёса блокируются, авто идёт юзом, повороты — только в молитвах. Сегодня кажется диким, но раньше было нормой.

12. Фигурки на капотах

Красиво, статусно… и опасно. При наезде на пешехода превращались в металлическое жало.

13. Без подголовников

Водитель получал хлыстовую травму даже при лёгком ударе сзади. Зато хрома было много.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

