Когда безопасность не входила в комплект: странности старых автомобилей

В автоиндустрии бывало всякое: от бамперов с водой до рулей-дисков для кистей. Когда-то это казалось новаторским. А сейчас — не иначе как недоразумением.
1. Водяные бамперы
Идея была в том, чтобы смягчить удары… водой. Но бамперы текли, а при серьёзном ДТП вели себя как бетон.
2. Рулевое управление "на запястье"
Два диска вместо руля? Да, такое ставили. Но управлять ими было неудобно, а руки уставали уже в пробке.
3. Шейные ремни
К счастью, дальше прототипов дело не пошло. Представьте ремень, фиксирующий шею. Да уж…
4. Рулевая колонка-копьё
До конца 60-х вал руля не складывался при ударе. Водитель — на этот вал. Выводы очевидны.
5. Откидывающийся руль
Казалось удобно: открываешь дверь — колонка отъезжает вбок. Пока не клинит. Или не откидывается прямо на ходу.
6. Выдавливаемые стёкла
Фишка для экстренного выхода. Проблема — при аварии пассажиры вылетали сами, без спроса.
7. Металлические панели
На вид красиво, но при ударе — как встретиться лицом с кастрюлей. От боли не спасёт даже хром.
8. Поясной ремень
Был, но пользы — минимум. Верх туловища ничем не удерживался.
9. Без зон деформации
Кузов старого авто держал удар… но не щадил тех, кто внутри. Металл — крепкий, а салон — ловушка.
10. Бак в заднем бампере
На "Форде Пинто" топливный бак сминался при ДТП. Иногда с трагическими последствиями.
11. Без ABS
Колёса блокируются, авто идёт юзом, повороты — только в молитвах. Сегодня кажется диким, но раньше было нормой.
12. Фигурки на капотах
Красиво, статусно… и опасно. При наезде на пешехода превращались в металлическое жало.
13. Без подголовников
Водитель получал хлыстовую травму даже при лёгком ударе сзади. Зато хрома было много.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.