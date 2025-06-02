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Когда безопасность не входила в комплект: странности старых автомобилей

2:20
Авто

В автоиндустрии бывало всякое: от бамперов с водой до рулей-дисков для кистей. Когда-то это казалось новаторским. А сейчас — не иначе как недоразумением.

Citroën DS
Фото: commons.wikimedia.org by Slaunger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Citroën DS

1. Водяные бамперы
Идея была в том, чтобы смягчить удары… водой. Но бамперы текли, а при серьёзном ДТП вели себя как бетон.

2. Рулевое управление "на запястье"
Два диска вместо руля? Да, такое ставили. Но управлять ими было неудобно, а руки уставали уже в пробке.

3. Шейные ремни
К счастью, дальше прототипов дело не пошло. Представьте ремень, фиксирующий шею. Да уж…

4. Рулевая колонка-копьё
До конца 60-х вал руля не складывался при ударе. Водитель — на этот вал. Выводы очевидны.

5. Откидывающийся руль
Казалось удобно: открываешь дверь — колонка отъезжает вбок. Пока не клинит. Или не откидывается прямо на ходу.

6. Выдавливаемые стёкла
Фишка для экстренного выхода. Проблема — при аварии пассажиры вылетали сами, без спроса.

7. Металлические панели
На вид красиво, но при ударе — как встретиться лицом с кастрюлей. От боли не спасёт даже хром.

8. Поясной ремень
Был, но пользы — минимум. Верх туловища ничем не удерживался.

9. Без зон деформации
Кузов старого авто держал удар… но не щадил тех, кто внутри. Металл — крепкий, а салон — ловушка.

10. Бак в заднем бампере
На "Форде Пинто" топливный бак сминался при ДТП. Иногда с трагическими последствиями.

11. Без ABS
Колёса блокируются, авто идёт юзом, повороты — только в молитвах. Сегодня кажется диким, но раньше было нормой.

12. Фигурки на капотах
Красиво, статусно… и опасно. При наезде на пешехода превращались в металлическое жало.

13. Без подголовников
Водитель получал хлыстовую травму даже при лёгком ударе сзади. Зато хрома было много.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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