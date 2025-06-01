До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту

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Цены на бензин сейчас падают, и это, конечно, радует. Но будьте осторожны с этой привычкой, которой грешат многие: доливать топливо в бак даже после того, как прозвучал "клик". Думаете, что это просто капля в море? Ошибка! Вот почему стоит остановиться сразу, как только услышите этот звук.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

"Клик" на заправке — ваш друг и защитник

Каждому хочется долить ещё чуть-чуть — вроде бы мелочь, а приятно. Но на самом деле вы рискуете не только своим кошельком, но и безопасностью. Перелив топлива может привести к тому, что бензин окажется на асфальте. И тогда дорога превращается в каток для байкеров, велосипедистов и даже водителей. И это ещё не всё: пролитый бензин может попасть на шины — в поворотах это серьёзно снижает сцепление.

Больше, чем просто опасность: угроза для машины и экологии

Перелив бензина — это не только риск аварии, но и скрытые, дорогие проблемы. Система улавливания паров топлива в автомобиле не рассчитана на такие перегрузки. В результате — преждевременный износ и неожиданные поломки. Не стоит забывать и об экологии: каждая капля, пролившаяся мимо, загрязняет почву и подземные воды.

"Помните: если колонка остановилась — остановитесь и вы. Вы ничего не выиграете, но рискуете потерять гораздо больше", — говорится в статье.

Простое правило с большим эффектом

Полный бак — это, конечно, удобно. Но в городе, особенно летом, он редко нужен полностью. Под воздействием жары топливо расширяется, и риск протечек возрастает ещё больше. А ваш двигатель совсем не рад таким постоянным "перекормам". Так что в следующий раз, когда услышите "клик" на заправке, просто остановитесь — и ваша машина, и природа скажут вам спасибо.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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