Volkswagen возвращает кнопки: что ждёт водителей в новых моделях немецкого бренда

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Volkswagen пообещал, что начиная с серийной версии ID.2, все новые модели будут оснащаться не менее чем пятью основными функциями, управляемыми с помощью физических кнопок — в дополнение к кнопкам на рулевом колесе. Это решение — ответ на критику, с которой концерн столкнулся после выпуска Volkswagen Golf VIII: в нём элементы управления температурой и громкостью под дисплеем были слишком неудобными.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Первые версии Golf VIII и других моделей не имели даже подсветки у сенсорных кнопок, а управление автомобилем почти полностью перенесли на экран. Тактильные кнопки на руле казались решением, но на деле оказались не лучше — людям не хватало привычной обратной связи.

При обновлении Golf и некоторых других моделей Volkswagen попробовал исправить ситуацию, добавив модуль управления температурой и громкостью с подсветкой. Но большая часть настроек осталась исключительно на экране. И это раздражало многих водителей, которые привыкли к удобным физическим кнопкам в предыдущих поколениях Golf и Octavia.

Возвращение к классике

Как рассказал Андреас Миндт, главный дизайнер Volkswagen, начиная с ID.2 все новые модели снова получат физические кнопки для ключевых функций: громкости, температуры слева и справа, скорости вентилятора и аварийной сигнализации. Эти кнопки разместят под дисплеем, и это будет "новый стандарт для всех моделей Volkswagen".

"Мы больше никогда не повторим эту ошибку. В новых моделях будут физические кнопки на руле. Вам больше не придётся гадать. Обратная связь есть, и людям это нравится. Честно говоря, это автомобиль, а не смартфон", — подчеркнул Миндт.

Разные рынки — разные вкусы

Интересно, что в Европе и Китае у покупателей очень разные ожидания. По словам Ральфа Брандштеттера, главы китайского подразделения Volkswagen, европейцы ценят "тактильные кнопки, надёжность и удовольствие от вождения". А вот китайские клиенты, средний возраст которых — 35 лет (в Европе — 56 лет), предпочитают "искусственный интеллект, интернет-подключение и голосовое управление".

Из-за этих различий, а также разных правил и расходов, машины, которые Volkswagen Group разрабатывает для Китая, не продаются в Европе.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

