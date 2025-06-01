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Dacia и Tesla провалили тесты: немецкий рейтинг самых ненадежных автомобилей

3:52
Авто

Немецкие эксперты составили новый рейтинг машин, которые чаще всего ломаются. Анализ провели специалисты из технических исследовательских центров ADAC и TÜV". В основу исследования легли данные о 10,2 миллионах проверок автомобилей.

Porsche 911 Coupe 1993
Фото: commons.wikimedia.org by John Robert McPherson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Porsche 911 Coupe 1993

В итоговом рейтинге рассматривались 228 моделей, разделённых по возрасту. В списке оказались как машины, которые ломаются реже всего, так и те, что постоянно доставляют проблемы владельцам.

Кто оказался аутсайдером?

Особенно плохо себя показали марки Dacia и Tesla. Dacia — настоящий лидер в категории самых ненадёжных машин, особенно среди более возрастных автомобилей. Например, в списке трёх худших моделей 8-9-летнего возраста — только Dacia. Среди 12- и 13-летних машин худший результат у Renault Twingo: у 41,5% этих автомобилей нашли серьёзные поломки.

Tesla преподнесла сюрприз. Модель 3 (Model 3) стала одной из самых ненадёжных среди машин возрастом 4-5 лет: дефекты нашли почти у каждого пятого авто.

Интересно, что Model 3 занимает первые места в двух возрастных категориях. Пока она не конкурирует с Dacia в более старых группах просто потому, что появилась позже — но эксперты уверены, что со временем Tesla Model 3 может выйти в лидеры этого антирейтинга.

"Лидеры" по возрасту

  • 2-3 года: Tesla Model 3 (14,2%), Ford Mondeo (13,2%), Skoda Scala (11,8%)

  • 4-5 лет: Tesla Model 3 (19,7%), Volkswagen Sharan (17,7%), BMW 5/6 (17,7%)

  • 6-7 лет: Dacia Dokker (26,5%), Dacia Duster (24,3%), BMW 5/6 (23,6%)

  • 8-9 лет: Dacia Dokker (30,9%), Dacia Duster (29,7%), Dacia Sandero (28,6%)

  • 10-11 лет: Dacia Logan (39,6%), Dacia Duster (34,1%), Renault Twingo (33,0%)

  • 12-13 лет: Renault Twingo (41,5%), Dacia Logan (41,0%), Renault Clio (39,8%)

Самые надёжные автомобили

Приятно удивил Porsche 911 coupe — он признан самым надёжным среди машин старше 4 лет. Например, у 10-летних Porsche серьёзные дефекты есть только у 5,6% машин — а у Mercedes-Benz A-класса (на втором месте) почти втрое больше.

Надёжно показали себя и базовые модели: Volkswagen Golf Sportsvan, Audi Q2, Honda Jazz, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-3, Mazda 2, Mitsubishi ASX и Volkswagen Golf Plus.

Как проходила проверка

Немцы проверяли всё - от состояния подвески и тормозов до фар, уровня шума и выбросов. Такие техосмотры (Hauptuntersuchung) обязательны каждые 2 года для всех машин старше 3 лет.

Все результаты записывались в электронный реестр — на основе этих данных и сформировали рейтинг. Так что, если вы планируете покупать машину, стоит свериться с этим списком.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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