Не Range, не BMW, а выглядит как конфета: почему этот китаец стал новым автопонтом

Китайский автопром активно наращивает влияние. За последние годы наблюдается стремительное вытеснение традиционных брендов с российского рынка. В автосалонах — преимущественно китайские марки, а их присутствие в статистике продаж подтверждает устойчивый тренд.
На рынке доминируют марки Chery, Haval, Geely, Changan и другие. Предлагаются доступные автомобили с турбомоторами, современным оснащением, панорамными крышами и актуальным дизайном. Отмечаются и недостатки — ржавеющие кузова, слабые рулевые рейки, недолговечные вариаторы. Однако китайские производители быстро устраняют недочёты, что позволяет им удерживать лидерство в бюджетном сегменте.
Марки вроде Tank, Exeed, Voyah, Lynk&Co и Evolute позиционируются как альтернатива европейским и японским брендам. Некоторые модели действительно удивляют оснащением и качеством отделки. Tank 500 уже воспринимается как полноценный конкурент Land Cruiser. Однако доверие к остальным моделям пока невысоко. За стоимость Lynk&Co или Aito чаще выбирается трёх- или пятилетний BMW X5, воспринимающийся как более надёжный и статусный вариант.
Li Auto, Zeekr, HiPhi, Xiaomi и другие предлагают футуристичный дизайн, электрическую тягу и массу цифровых решений. Эти автомобили ориентированы на эффектную подачу и технологический "вау-эффект". При этом эксплуатационные качества часто остаются на среднем уровне — отмечаются проблемы с тормозами, управляемостью, прошивками и ремонтом.
Владельцы качественных машин предпочитают не спешить с заменой. Обновление до следующего поколения требует в 2-3 раза больше вложений при минимальных реальных преимуществах. Почти все полезные опции — ассистенты, мультимедиа, системы комфорта — уже доступны на большинстве современных машин.
Необходимость нового автомобиля с гарантией и приемлемым кредитом.
Желание получить необычный и модный "юзер-экспириенс".
Модели вроде Li L9 воспринимаются как альтернатива премиум-сегменту. При цене в 2,5 раза ниже, чем у Range Rover, они проигрывают не столь критично, чтобы отказать себе в покупке.
Тем временем ведущие автоконцерны мира — Volkswagen, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz — продолжают разрабатывать актуальные решения и не собираются покидать рынок. Конкуренция усиливается, а потребителям остаётся наблюдать и выбирать.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.