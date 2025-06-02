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Не Range, не BMW, а выглядит как конфета: почему этот китаец стал новым автопонтом

3:04
Авто

Китайский автопром активно наращивает влияние. За последние годы наблюдается стремительное вытеснение традиционных брендов с российского рынка. В автосалонах — преимущественно китайские марки, а их присутствие в статистике продаж подтверждает устойчивый тренд.

Geely Coolray
Фото: commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Coolray

Китайские бренды захватили массовый сегмент

На рынке доминируют марки Chery, Haval, Geely, Changan и другие. Предлагаются доступные автомобили с турбомоторами, современным оснащением, панорамными крышами и актуальным дизайном. Отмечаются и недостатки — ржавеющие кузова, слабые рулевые рейки, недолговечные вариаторы. Однако китайские производители быстро устраняют недочёты, что позволяет им удерживать лидерство в бюджетном сегменте.

В премиум-классе ситуация неоднозначна

Марки вроде Tank, Exeed, Voyah, Lynk&Co и Evolute позиционируются как альтернатива европейским и японским брендам. Некоторые модели действительно удивляют оснащением и качеством отделки. Tank 500 уже воспринимается как полноценный конкурент Land Cruiser. Однако доверие к остальным моделям пока невысоко. За стоимость Lynk&Co или Aito чаще выбирается трёх- или пятилетний BMW X5, воспринимающийся как более надёжный и статусный вариант.

Появляется сегмент высокотехнологичных моделей

Li Auto, Zeekr, HiPhi, Xiaomi и другие предлагают футуристичный дизайн, электрическую тягу и массу цифровых решений. Эти автомобили ориентированы на эффектную подачу и технологический "вау-эффект". При этом эксплуатационные качества часто остаются на среднем уровне — отмечаются проблемы с тормозами, управляемостью, прошивками и ремонтом.

Обновление автомобиля стало сложным решением

Владельцы качественных машин предпочитают не спешить с заменой. Обновление до следующего поколения требует в 2-3 раза больше вложений при минимальных реальных преимуществах. Почти все полезные опции — ассистенты, мультимедиа, системы комфорта — уже доступны на большинстве современных машин.

Основные причины покупки нового китайца

  1. Необходимость нового автомобиля с гарантией и приемлемым кредитом.

  2. Желание получить необычный и модный "юзер-экспириенс".

Модели вроде Li L9 воспринимаются как альтернатива премиум-сегменту. При цене в 2,5 раза ниже, чем у Range Rover, они проигрывают не столь критично, чтобы отказать себе в покупке.

Тем временем ведущие автоконцерны мира — Volkswagen, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz — продолжают разрабатывать актуальные решения и не собираются покидать рынок. Конкуренция усиливается, а потребителям остаётся наблюдать и выбирать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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