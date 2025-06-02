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Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа

2:20
Авто

АвтоВАЗ не останавливается, несмотря на сложные времена. Даже в условиях санкций и подорожания кредитов автогигант умудрился побить рекорды по продажам. Но в 2024 году некоторые решения компании начали бить по ней же самой — и особенно по дилерам.

Салон машины, Lada XRAY
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон машины, Lada XRAY

Зачем выпустили Vesta Sportline

Одним из главных провалов эксперты называют Lada Vesta Sportline. На деле это вовсе не "спорт": мотор от Granta Sport на 118 л. с., скромное оснащение, 5-ступенчатая КПП — и всё это за 2,3-2,5 млн рублей. Дилеры добавили к этой цене наценку, а покупатели просто отвернулись. Итог: салоны завалены непродаваемыми Vesta Sportline.

Особенно обидно, что вскоре появится настоящая спортивная Vesta с мотором 1.8, 122 л. с., "механикой" и даже вариатором. Но за неё, по слухам, попросят уже под 3 млн рублей — и тогда выбор в сторону китайских турбоседанов станет очевидным.

XCITE X-Cross 7: вторая ошибка

Другая ставка АвтоВАЗа — новый бренд XCITE. Первый автомобиль марки — переименованный Chery Tiggo 7 Pro — начали собирать в Санкт-Петербурге. План: 22 тысячи машин в 2024 году. Реальность: с мая по июль продано около 1 тысячи.

Продажи настолько слабы, что дилеры распродают кроссоверы по акциям от 2,2 млн рублей. Но и это не помогает: условия покупки жёсткие, кредиты дорогие, а интерес — минимальный. Некоторые салоны не продали ни одного XCITE.

Причины провала

  • Завышенные цены даже со скидками

  • Слабая локализация и отсутствие доверия к новым маркам

  • Жёсткие условия по кредитам и трейд-ину

  • Конкуренция с более мощными китайскими моделями по той же цене

Что дальше

АвтоВАЗ не сдаётся — до конца года хотят выпустить ещё одну модель XCITE (по слухам, Tiggo 8 Pro). Но с нынешними темпами продажи и 10 тысяч машин станут труднодостижимым рубежом.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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