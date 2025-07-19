Ушли на 10 минут — вернулись к беде: мелочи, которые доводят до катастрофы — жара не прощает ошибок

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Какие вещи опасно хранить в раскалённом авто — риск взрыва и отравления
1:59
Авто

Солнце палит, салон превращается в печь. Кажется, что оставленные в машине вещи просто нагреются? Реальность опаснее: некоторые предметы могут уничтожить ваше имущество или здоровье.

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Что никогда нельзя оставлять в раскаленном авто

Пластиковые бутылки с водой

Невидимая угроза: пластик выделяет в воду токсины (бисфенол А, фталаты). Пить такую воду — риск.

Огненная ловушка: бутылка работает как линза. Сфокусированные лучи могут поджечь сиденье или панель. Пожар из-за бутылки воды — не миф.

Электроника

Убийца аккумуляторов: жара деградирует батареи. Они теряют емкость, вздуваются, могут загореться.

Гибель дисплеев и дисков: экран выгорает, жесткий диск выходит из строя. Гаджет превращается в "кирпич".

Лекарства

Жара разрушает действующие вещества. Таблетки, мази, инсулин теряют лечебный эффект или становятся опасными.

Баллончики под давлением

Бомба замедленного действия: нагрев резко повышает давление внутри. Баллончик может взорваться, разбрасывая осколки и вызывая пожар.

Солнцезащитные очки

Испорченная форма: оправа деформируется, линзы трескаются. Дорогие очки за день превратятся в мусор. Даже металлические оправы раскаляются и приводят к ожогу кожи.

Также в зоне риска

  • Детские игрушки (пластик/резина): выделяют формальдегид и токсины при нагреве;
  • Продукты: моментально портятся, кишат бактериями, создают ужасный запах;
  • Документы, деньги, карты: выгорают, плавятся, магнитные полосы портятся.

Никогда не оставляйте в салоне авто эти вещи. Это простое правило спасет ваше имущество, здоровье и саму машину.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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