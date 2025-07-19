Ушли на 10 минут — вернулись к беде: мелочи, которые доводят до катастрофы — жара не прощает ошибок

Солнце палит, салон превращается в печь. Кажется, что оставленные в машине вещи просто нагреются? Реальность опаснее: некоторые предметы могут уничтожить ваше имущество или здоровье.
Невидимая угроза: пластик выделяет в воду токсины (бисфенол А, фталаты). Пить такую воду — риск.
Огненная ловушка: бутылка работает как линза. Сфокусированные лучи могут поджечь сиденье или панель. Пожар из-за бутылки воды — не миф.
Убийца аккумуляторов: жара деградирует батареи. Они теряют емкость, вздуваются, могут загореться.
Гибель дисплеев и дисков: экран выгорает, жесткий диск выходит из строя. Гаджет превращается в "кирпич".
Жара разрушает действующие вещества. Таблетки, мази, инсулин теряют лечебный эффект или становятся опасными.
Бомба замедленного действия: нагрев резко повышает давление внутри. Баллончик может взорваться, разбрасывая осколки и вызывая пожар.
Испорченная форма: оправа деформируется, линзы трескаются. Дорогие очки за день превратятся в мусор. Даже металлические оправы раскаляются и приводят к ожогу кожи.
Никогда не оставляйте в салоне авто эти вещи. Это простое правило спасет ваше имущество, здоровье и саму машину.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.