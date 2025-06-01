Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

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В мире, где поездка на СТО — почти ритуал, есть кроссоверы, о которых знают только довольные владельцы и… скучающие мастера. Эти модели ездят годами, почти не прося вложений. Рассказываем о пяти "невидимках" для автосервисов — они работают молча и не просят жалости.

Фото: www.toyota.com is licensed under public domain Toyota RAV4

Toyota RAV4 — "смотрел, крутил, но сломать нечего"

RAV4 давно стал символом "вечного" автомобиля. Особенно хвалят моторы 2.0 и 2.5 литра. При регулярной замене масла и аккуратной езде они ходят по 300-400 тысяч без капремонта. Подвеска, коробка, электроника — всё работает и не требует визитов к дилеру.

Honda CR-V — надёжность, которая не удивляет

Стабильность — вторая фамилия CR-V. Японский кроссовер переживает не один комплект тормозов, прежде чем даст хоть какой-то повод заглянуть под капот. Ходовка глотает ямы, вариатор (если не мучить) служит десятилетиями. Секрет — в простоте конструкции и проверенных решениях.

Subaru Forester — полный привод и без капризов

Многие боятся Subaru за "оппозитники" и сложные коробки. Но Forester с атмосферным двигателем и простым "автоматом" или МКПП — это крепкий орешек. Главное — не лить масло на авось, и машина отблагодарит надёжностью. Полный привод работает как часы, даже спустя годы.

Mitsubishi Outlander — тишина в сервисной книге

Outlander не вызывает восторга, но и в ремонтной книжке у него пусто. Особенно если речь идёт о версии с мотором 2.4 литра. Вариатор у Mitsubishi давно доведён до ума, а кузов и электрика выдерживают российские зимы без истерик.

Mazda CX-5 — надёжная и красивая

Стильный, управляемый, но ещё и очень выносливый. Mazda CX-5 с атмосферным мотором 2.0 или 2.5 почти не ломается. Расходники — и только. Некоторые мастера СТО шутят: "Приехал CX-5 — значит, просто кофе попить".

Уточнения

Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

