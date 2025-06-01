Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубы лезут, а тапки страдают: что делать, если котёнок или щенок всё грызёт
Как 1200 акций Microsoft выросли в 288 000 долларов: история успеха Скарамуччи
Китай запускает амбициозную миссию: зонд Tianwen 2 отправляется к астероиду и комете
Старые самолёты — новые приключения: S7 Airlines открыла доступ к редким рейсам по России
Моё многолетнее правило: Погребняк объяснила, что помогает ей худеть
Пилатес на Реформере против Пилатеса на полу: вот что лучше сформирует вашу фигуру
Слух можно вернуть? Миллионы людей не догадываются, что всё начинается с тарелки
Почему даже новая кухня раздражает — и как всё исправить за вечер
Клубника: 5 хитрых советов по сбору и транспортировке, чтобы ягоды оставались свежими

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

2:16
Авто

В мире, где поездка на СТО — почти ритуал, есть кроссоверы, о которых знают только довольные владельцы и… скучающие мастера. Эти модели ездят годами, почти не прося вложений. Рассказываем о пяти "невидимках" для автосервисов — они работают молча и не просят жалости.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

Toyota RAV4 — "смотрел, крутил, но сломать нечего"

RAV4 давно стал символом "вечного" автомобиля. Особенно хвалят моторы 2.0 и 2.5 литра. При регулярной замене масла и аккуратной езде они ходят по 300-400 тысяч без капремонта. Подвеска, коробка, электроника — всё работает и не требует визитов к дилеру.

Honda CR-V — надёжность, которая не удивляет

Стабильность — вторая фамилия CR-V. Японский кроссовер переживает не один комплект тормозов, прежде чем даст хоть какой-то повод заглянуть под капот. Ходовка глотает ямы, вариатор (если не мучить) служит десятилетиями. Секрет — в простоте конструкции и проверенных решениях.

Subaru Forester — полный привод и без капризов

Многие боятся Subaru за "оппозитники" и сложные коробки. Но Forester с атмосферным двигателем и простым "автоматом" или МКПП — это крепкий орешек. Главное — не лить масло на авось, и машина отблагодарит надёжностью. Полный привод работает как часы, даже спустя годы.

Mitsubishi Outlander — тишина в сервисной книге

Outlander не вызывает восторга, но и в ремонтной книжке у него пусто. Особенно если речь идёт о версии с мотором 2.4 литра. Вариатор у Mitsubishi давно доведён до ума, а кузов и электрика выдерживают российские зимы без истерик.

Mazda CX-5 — надёжная и красивая

Стильный, управляемый, но ещё и очень выносливый. Mazda CX-5 с атмосферным мотором 2.0 или 2.5 почти не ломается. Расходники — и только. Некоторые мастера СТО шутят: "Приехал CX-5 — значит, просто кофе попить".

Уточнения

Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Старые самолёты — новые приключения: S7 Airlines открыла доступ к редким рейсам по России
Моё многолетнее правило: Погребняк объяснила, что помогает ей худеть
Пилатес на Реформере против Пилатеса на полу: вот что лучше сформирует вашу фигуру
Слух можно вернуть? Миллионы людей не догадываются, что всё начинается с тарелки
Почему даже новая кухня раздражает — и как всё исправить за вечер
Клубника: 5 хитрых советов по сбору и транспортировке, чтобы ягоды оставались свежими
Этот крем из сгущёнки — ваша палочка-выручалочка: простой рецепт на любой случай
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Четыре тыс. метров под водой: учёные начнут годовую миссию по исследованию радиоактивных отходов в Атлантике
Уникальный маршрут по Родопам: историческая линия может получить вторую жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.