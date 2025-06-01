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Не пил ни капли — а прибор показал, что пьяный: неожиданные продукты-провокаторы

2:15
Авто

Водителей всё чаще ловят на "нулевом" промилле после вполне безобидного завтрака. Почему алкотестер вдруг показывает наличие алкоголя, если вы не брали в рот ни капли спиртного? Причина — в том, что некоторые продукты способны временно дать положительный результат, вводя в заблуждение и водителя, и инспектора.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Подозрительный кефир

Да-да, тот самый полезный кефир — рекордсмен по количеству "ложных" показаний. Особенно опасны напитки, в которых срок годности подходит к концу: в них активно работают бактерии, и спирт выделяется быстрее. Всего 300 мл кефира — и можно "дунуть" на 0,2 промилле.

Йогурты, особенно домашнего приготовления, могут дать такой же эффект. Особенно если вы съели их непосредственно перед поездкой.

Бананы, чёрный хлеб и квас — опасная комбинация

Фрукты с большим содержанием сахара, например, переспелые бананы, при попадании в организм могут вызвать процессы брожения. В сочетании с квасом или чёрным хлебом, который тоже может содержать остатки спиртов из-за дрожжей, алкотестер может показать до 0,3 промилле.

Кстати, и сам квас — особенно домашний — может содержать до 1,2% алкоголя. А это уже почти как пиво.

Ополаскиватель для рта и аэрозоли

Многие забывают, что спирт содержится в ряде бытовых средств — например, в освежителях дыхания, леденцах от боли в горле, ингаляторах. Даже пара пшиков может дать кратковременное "опьянение" для прибора.

Особенно часто это случается утром — вы ополоснули рот перед выходом, а через 5 минут остановка.

Что делать, если "попал"

  1. Попросите повторный тест через 15-20 минут. Алкоголь из таких продуктов быстро испаряется.

  2. На месте не паникуйте и не подписывайте ничего без размышлений.

  3. Требуйте медицинское освидетельствование, если уверены в своей трезвости. В клинике результат будет точнее и не зависит от ополаскивателя или кефира.

Уточнения

Пи́ща — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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