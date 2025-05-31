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Этот пункт ПДД спасает даже после проезда на красный — главное знать, как его использовать

2:19
Авто

Многие водители уверены: если пересёк стоп-линию на красный, пеняй на себя. Однако российское законодательство допускает исключения — и одно из них может спасти вас от штрафа и даже лишения прав.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

Что говорит закон

Согласно пункту 2.7 ПДД РФ, водитель вправе нарушить правила дорожного движения, если это сделано вынужденно — чтобы предотвратить вред жизни и здоровью, а также ущерб имуществу. Это положение часто используется водителями в ситуациях, когда объезд препятствия или резкое торможение может привести к аварии.

К примеру, если вы резко остановитесь на скользкой дороге и в вас въедет сзади другой автомобиль — это уже ДТП. В некоторых случаях лучше пересечь перекрёсток, даже на красный, чем резко тормозить.

Как это работает на практике

Представим ситуацию: вы подъезжаете к перекрёстку, и в момент смены сигнала за вами следует грузовик, не снижающий скорость. Резкое торможение — риск. Если вы продолжите движение, возможно, нарушите, но избежите аварии. В такой ситуации инспектор ГИБДД обязан рассмотреть все обстоятельства, а не действовать шаблонно.

"Водитель грузовика сзади не тормозил, и резкое торможение могло привести к ДТП. Поэтому я был вынужден продолжить движение", — можно объяснить при разбирательстве на месте.

Важно: такие объяснения будут работать только в случае, если действительно имелась угроза аварии. Лучше, если у вас есть видеорегистратор — запись поможет подтвердить слова.

На что обратить внимание

  • Не оправдывайтесь, если проехали на красный без веской причины — инспектор не оценит.

  • Не грубите, не спорьте — вежливый тон и чёткое объяснение ситуации работают лучше любого адвоката.

  • Помните, что пункт 2.7 действует не только при угрозе ДТП, но и в случаях, когда резкое торможение может вызвать цепную аварию.

Видеорегистратор — ваш адвокат

Если вы оказались в такой ситуации, запись с регистратора может стать решающим доказательством. Суд в большинстве случаев принимает такие видео как доказательства.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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