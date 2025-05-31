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Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев

3:32
Авто

Брюс Коллинз только что стал владельцем нового Toyota RAV4 XLE Premium 2025 года. Всего 1 000 миль на одометре — и уже разочарование. Как он рассказывает в группе владельцев RAV4 в Facebook:

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

"Купил RAV4 AWD XLE Premium 30 апреля, проехал всего 1 000 миль. За сколько можно сдать его в трейд-ин? Эта машина — полное разочарование."

Что же так расстроило Брюса? Вот его список:

  • Неудобное сиденье вызывает боль в спине и бедре.

  • Двигатель слишком "воющий".

  • Машина медленная и не тянет.

  • Lane keep assist не работает: не удерживает полосу, только предупреждает.

  • Адаптивный круиз-контроль дёргается и резко тормозит — как будто за рулём новичок.

Брюс подытоживает: "Хочу поменять на Chevrolet или VW — Toyota невыносима".

Серьёзные последствия быстрой перепродажи

Но даже если он найдёт новый SUV, обмен почти нового автомобиля — это всегда потеря денег. Страховые компании и дилеры предупреждают: после выезда из салона цена машины сразу падает. А у Брюса — ещё и "отрицательный капитал": если долг за машину больше, чем её цена при сдаче, он будет вынужден покрыть разницу. Или, что ещё хуже, она ляжет на новый кредит — и платежи возрастут.

Что делать вместо поспешной замены

Если Брюс всё-таки решит избавиться от RAV4, ему стоит:

  • Попробовать продать машину частным образом — это может принести больше денег, чем сдача в салон.

  • Собирать предложения у разных дилеров и онлайн-площадок, чтобы выбрать лучшее.

Похожая история Джеймса

А вот Джеймс — ещё один разочарованный владелец RAV4 2025 года. Он пишет в той же группе:

"Я купил RAV4 XLE Premium за 48 000 долларов (в Канаде). Теперь жалею, что не дождался RAV4 Hybrid 2026 года, который представили недавно."

Его дилемма — не столько качество машины, сколько сожаление о покупке, сделанной в спешке. Он боится, что новый гибрид будет дороже на 10 000 долларов, и чувствует себя обманутым, ведь всего через несколько дней после покупки вышла новинка.

Что ждёт в RAV4 2026 года

  • Гибридный или подключаемый гибрид с 2.5-литровым мотором и двумя электромоторами, которые могут дать запас хода до 80 км только на электричестве.

  • Новая мультимедийная система Toyota Audio Multimedia с 10,5-дюймовым экраном (и до 12,9” в топовых версиях).

  • Улучшенные ассистенты: Lane Assist, адаптивный круиз и "Проактивный помощник водителя".

  • Новый интерьер с минималистичным джойстиком переключения передач.

Но стоит ли ждать

Покупка первого года новой модели — это всегда риск. У таких машин могут быть "детские болезни", которые исправят только позже. Но и плюсы есть: все самые свежие фишки — сразу в твоём распоряжении.

Брюс и Джеймс — яркий пример того, что перед покупкой важно внимательно изучить рынок и новинки. Это убережёт вас от разочарований — и от потерь в кошельке.

Уточнения

Toyota RAV4 (яп トヨタ・RAV4, хепбёрн Toyota Ravufō) — компактный кроссовер, запущенный в производство в Японии в 1994 году. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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