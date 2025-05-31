Загадочные цветные полоски на шинах: для чего и для кого они нужны

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Многие водители замечали на новых автомобильных шинах загадочные цветные полосы. Зачем они нужны? Вокруг этого вопроса ходит много слухов — одни считают их дизайнерской фишкой, другие уверены, что это показатель класса шины. Но всё оказалось куда проще и интереснее.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

В сети пишут: эти полосы — всего лишь производственные метки. Они помогают производителям шин в процессе сортировки и комплектации. Дело в том, что на одном конвейере могут одновременно выпускать несколько моделей и вариантов протектора. Кроме того, даже шины с одинаковым рисунком могут отличаться составом резины. Цветные линии — своеобразный "язык" для заводских работников, чтобы не перепутать партии и поставить правильную шину в нужную машину.

Как отмечают специалисты, эти цветные полоски не несут ни малейшего влияния на качество шины и её ходовые свойства.

"Эти линии не нужны для красоты — они нужны только на заводе", — говорят эксперты.

Кроме того, на шинах есть и другие важные обозначения, которые действительно влияют на вашу безопасность. Например, индикатор износа - маленькие перемычки в протекторе. Когда они сравнялись с остальным рисунком, это значит, что глубина протектора достигла 1,6 мм. Это минимально допустимый показатель, установленный законом. И если вы видите, что индикатор износа "вровень" с протектором — пришло время менять шины.

Не забывайте и про дату производства. На боковой поверхности шины есть четырёхзначный код (DOT). Первые две цифры обозначают неделю выпуска, а последние две — год. Например, "1523" означает, что шина сделана на 15-й неделе 2023 года. Эта информация важна, потому что даже если шина долго лежит на складе, она постепенно стареет, а её свойства со временем ухудшаются.

Итак, теперь вы знаете: цветные полосы — это всего лишь "технический маркер" для заводов, а важнее всего — внимательно следить за индикатором износа и датой производства. Так вы продлите жизнь своим шинам и сделаете свои поездки безопаснее.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

