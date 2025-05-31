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400 км запаса хода за 5 минут: платформа BYD положит конец Tesla и очередям на зарядках

3:10
Авто

Зарядить машину за то же время, что нужно, чтобы заказать кофе? Звучит безумно, но это реальность: BYD представила новую платформу зарядки, которая обещает сделать огромный рывок в электромобильной мобильности. Имя этой платформы — Super e-Platform, и с ней вы получаете 400 км запаса хода всего за 5 минут!

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Шаг впереди конкурентов

Пока многие водители по-прежнему считают зарядку слабым местом электромобилей, BYD перевернула правила игры. С зарядными станциями мощностью 1.000 кВт — вдвое выше лучших у Tesla — и кремниевым карбидным чипом, который выдерживает до 1.500 вольт, эта платформа кажется технологией из фильмов про Железного человека.

Вся магия заключается в сочетании нового типа аккумулятора Blade (устойчивого к нагреву и стрессу), двигателя, раскручивающегося до 30 тысяч оборотов в минуту, и системы жидкостного охлаждения, которая справляется с таким огромным потоком энергии.

Первые автомобили

Первыми эту технологию получат два уже подтверждённых в Китае автомобиля: седан Han L и внедорожник Tang L. Han L разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды, а Tang L делает это за 3,9 секунды. Запас хода? Превышает 650 км на одной зарядке.

И это ещё не всё: BYD уже анонсировала установку 4.000 станций сверхбыстрой зарядки в Китае в следующем году. В Бразилии, где компания строит завод в Баие, эта технология может появиться скоро — но многое зависит от того, будет ли инфраструктура готова справляться с такими потоками энергии.

Tesla пусть готовится

Для сравнения: Tesla сегодня предлагает 275 км запаса хода за 15 минут зарядки. BYD даёт почти вдвое больше пробега за треть времени. Другая китайская компания, Li Auto, обещает 500 км за 12 минут, но BYD уже готова к массовому производству.

Открытым остаётся вопрос: насколько долго такие батареи смогут выдерживать столь быстрые циклы зарядки без потери ресурса? BYD пока не раскрыла детали срока службы, но с учётом опыта с аккумуляторами Blade, у них, похоже, всё под контролем.

Это может изменить рынок в Бразилии

Если эта технология дойдёт и сюда, это станет настоящим переломным моментом. Ведь главная претензия к электромобилям — долгая зарядка и нехватка станций. Но если зарядка за 5 минут станет нормой, всё изменится — и очень сильно.

BYD даёт понять: будущее электромобилей уже здесь. Конкуренты будут вынуждены догонять, а города — инвестировать в быструю зарядку. Для тех, кто думает о смене машины, рынок никогда ещё не был таким интересным.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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