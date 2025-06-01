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Машина с пробегом против новинки: кто выйдет победителем

2:48
Авто

Многие автолюбители стоят перед выбором: взять новую Гранту с гарантией или присмотреться к подержанному Hyundai Solaris. Опыт автомехаников и владельцев говорит: даже пробежный "кореец” зачастую обходится дешевле и служит дольше. Почему так — разберёмся по пунктам.

Solaris
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Solaris

1. Двигатель: ресурс против "масложора”

Hyundai с моторами Gamma и Kappa при хорошем уходе спокойно проходят 250-300 тыс. км. Основная "болячка” — цепь ГРМ, но она решается заменой.

У Гранты же двигатель может начать "есть” масло уже к 50-60 тыс. км. Обороты плавают, течи сальников — дело привычное. Ответ дилеров в духе "до литра на тысячу — норма” уже стал анекдотом среди владельцев.

2. Коробка: надёжный автомат против "робота боли”

6-ступенчатый автомат Solaris — простой и живучий. При смене масла каждые 60 тыс. км ходит до 300+. У Гранты — АМТ, и это головная боль: дёрганья, перегрев, замена сцепления через 50-60 тыс. км.

Механика у обеих моделей более надёжна, но у Гранты часто "умирают” синхронизаторы, особенно на второй передаче.

3. Кузов: кто ржавеет быстрее

Корейцы не скупятся на антикор и цинк — Solaris может не ржаветь годами. А вот Гранта уже на третий-четвёртый год покрывается "рыжиками”, особенно в местах сварки и на арках. Даже при регулярной мойке.

4. Комфорт: кто тише и крепче

Solaris старше, но в салоне тише, пластик крепче, обивка держится дольше. Гранта же уже к 30 тыс. км начинает скрипеть, пластик выцветает, а разговаривать в салоне на скорости 90 км/ч — почти подвиг.

Таксопарки часто подтверждают: подержанные Солярисы обходятся дешевле новых Грант в ремонте и обслуживании.

5. Безопасность: цена за спокойствие

У Solaris — фронтальные и боковые подушки, шторки, ESP. У Гранты — максимум две подушки. В краш-тестах "кореец” стабильно показывает лучшие результаты. Даже врачи признают: после ДТП на ВАЗе травмы у людей чаще тяжелее.

А если всё-таки Гранта

Да, у неё тоже есть плюсы: дешёвые детали, высокая проходимость, простота ремонта. Как рабочая машина или авто "на село” — идеальна. Но для города, трассы и семьи лучше выбрать подержанный, но надёжный Solaris с прозрачной историей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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