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Машина мечты или денежная ловушка? Вот список главных пожирателей бюджета

2:40
Авто

Покупка премиального авто — это только начало. Основные траты начинаются потом: на ремонты, диагностику и обслуживание. Иногда — почти как вторая машина. И вот почему.

Почему одни авто превращаются в "денежных монстров”

  1. Детали по цене золота
    Оригинальные запчасти для премиум-брендов могут стоить как ювелирные украшения. А с неоригиналами — как повезёт: может развалиться за пару тысяч км. Особенно сложно с брендами, покинувшими рынок — ждать придётся долго, платить дорого.

  2. Час работы мастера — как консультация хирурга
    Для Porsche, Bentley и других люксовых марок нормо-час в сервисе может быть в 3-5 раз выше обычного. Там работают "автомобильные хирурги”, а оборудование — почти как в NASA.

  3. Сложность конструкции
    Навороты вроде пневмоподвесок, гибридных систем и электроники требуют специфических знаний и оборудования. Даже мелкая поломка может стать дорогой головной болью.

  4. Частота ТО
    У некоторых брендов — жёсткие регламенты. Каждое ТО — целый список процедур, а не просто замена масла.

  5. Дополнительные налоги
    Если авто стоит свыше 10 млн рублей — готовьтесь платить налог на роскошь. Приятный бонус от государства.

Лидеры антирейтинга

  • BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche — всё, что казалось воплощением статуса, теперь требует регулярных "жертвоприношений” кошелька. Особенно — с пневмоподвесками, турбомоторами и кучей электроники.

  • Land Rover и Range Rover — комфорт на уровне, но надёжность под вопросом. Их даже прозвали "пожирателями денег”.

  • Ferrari, Lamborghini, Maserati — если можно позволить купить, значит можно позволить и содержать. Или нет?

  • Cadillac и некоторые электрокары (Kia EV6, Hyundai Ioniq 5) — запчасти сложно достать, мастеров ещё меньше. Ремонт батареи или электромотора — космос по цене.

Как распознать "дорогую подружку”

  • Премиальный сегмент, сложные технологии, редкие модели — всё это повышает цену содержания.

  • Возраст и дизель — отдельные факторы риска: чем старше и "экзотичнее”, тем выше шанс остаться без денег и на эвакуаторе.

Машина — не только средство передвижения, но и обязательство. Считайте не только цену на объявлении, но и будущие расходы. А мечтать о суперкаре никто не запрещает — особенно, если не надо его чинить!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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