Машины 10–14 лет — тихие убийцы бюджета: как стареющий автопарк оставляет нас без штанов

Автомобили 10-14 лет — как капкан для кошелька: выглядят ещё бодро, но съедают больше денег на ремонты, чем даже 20-летние "ветераны".
Исследование сети Fit Service раскрывает неожиданный факт: именно машины 10-14 лет оказываются самыми затратными для своих владельцев. Средний чек на визит в автосервис — 12 891 рубль, и это выше, чем у стариков с пробегом под 300 000 км. Да-да, автомобили старше 15 лет обходятся владельцам дешевле — в среднем 11 385 рублей за обслуживание.
Стареющий автопарк — тренд последних лет.
Цифры говорят сами за себя:
в 2020 году доля авто старше 15 лет составляла 24%,
в 2023 — уже 36%,
и с тех пор не меняется.
Машины 10-14 лет тоже растут в статистике:
с 30% до 33% за три года.
Параллельно исчезает "средний возраст": доля автомобилей 6-9 лет сократилась почти вдвое — с 32% до 17-19%.
Эксперты объясняют:
машина уже далеко не новая, и начинают сыпаться дорогие узлы
гарантия давно закончилась
пробег приличный, но менять машину — дорого, и люди чинят
А вот 15-летние и старше — это либо ещё крепкие "молодые старики", либо те, кто уже почти на свалке, и их просто латают "на коленке", без больших вложений.
Есть и хороший тренд: обслуживание новых машин подешевело. Средний чек упал с 8 163 до 7 837 рублей. Причина — удешевление запчастей для китайских марок, которые активно вытесняют другие бренды на российском рынке.
Если у вашей машине 10-14 лет, готовьте кошелёк. А если собираетесь брать такую — подумайте дважды.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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