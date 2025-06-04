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На что охотятся байкеры в 2025 году: эти модели забирают быстрее, чем они успевают остыть

1:58
Авто

CBR, GSX, YZF — эти буквы сейчас на вес золота среди мотоциклистов. Вторичный рынок мототехники в России снова ожил — и правят бал японцы.

Yamaha MT-09
Фото: Own work by Kuro202, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Yamaha MT-09

В апреле 2025 года россияне купили 18,8 тысяч подержанных мотоциклов — почти в полтора раза больше, чем за весь первый квартал. И хотя цифра чуть-чуть уступает прошлогоднему апрелю (на 1%), динамика очевидна: мотосезон стартовал с резким ускорением, и спрос уверенно растёт.

Япония вне конкуренции

Японские марки уверенно держат позиции:

  • 54% всех подержанных мотоциклов — из Страны восходящего солнца

  • Китай занял 11%, Германия — 9%

  • США — 6,5%, а отечественная техника — всего 5%

Топ-5 брендов: кто на вершине

  1. Honda — лидер с 4 000 мотоциклов

  2. Yamaha — 2 900

  3. Suzuki — 1 700

  4. Kawasaki и BMW — по 1 600 каждая

Какие модели выбирают

Любимцами вторичного рынка стали:

  • Honda CBR — 802 мотоцикла

  • Honda CB — 678

  • Suzuki GSX — 385

  • Yamaha XVS и Yamaha YZF — по 347 единиц

У CBR — заслуженная популярность: мощность, надёжность и универсальность сделали модель флагманом среди любителей подержанной техники.

Год начался бодро

С января по апрель 2025 года россияне приобрели 31,6 тысячи подержанных мотоциклов. Это на 12% больше, чем за тот же период в 2024 году. Если тренд сохранится, нас ждёт рекордный мотосезон.

Подержанные байки — это не компромисс, а осознанный выбор. Особенно, если это Honda или Yamaha.

Уточнения

Honda CBR 600 RR — спортбайк компании Honda, количество цилиндров — 4, объём двигателя — 599 кубических сантиметров, 6 передач. Производился с 2003 до сегодняшнего времени. В зависимости от года выпуска незначительно менялось количество лошадиных сил, сейчас их 120. Максимальная скорость — 254 км/ч. Этот мотоцикл семь раз подряд завоевывал чемпионство в классе Supersport, более того, в сезоне 2008 года занял все три позиции на пьедестале. В 2013 году вышло новое поколение этого байка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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