Оставить или отогнать? Что делать с машиной после аварии, чтобы не стать преступником

Сбежать с места аварии — уголовное дело. Но бывают случаи, когда уехать можно. Главное — знать, как это сделать правильно.
Автоюрист Дмитрий Славнов развеял популярный страх среди водителей: не всегда перемещение автомобиля после аварии считается нарушением. Но есть важные нюансы, за игнорирование которых можно нарваться на серьёзные последствия.
Первое, что нужно сделать после ДТП — связаться с дежурной частью. Даже если авария незначительная. Оператор может зафиксировать аварию через камеры видеонаблюдения и разрешить переместить автомобиль — например, чтобы освободить проезжую часть.
Это решение принимается не водителем, а сотрудником, контролирующим ситуацию. При этом речь идёт именно о перемещении на небольшое расстояние, а не о полном исчезновении с места аварии.
На оживлённой дороге оставленный автомобиль может стать причиной нового ДТП. В таких случаях переместить его в безопасное место — правильное решение, если оператор дал добро.
Важно: чётких нормативов, на какое расстояние можно переместить авто, не существует. Всё зависит от конкретной ситуации, обстановки и решения оператора.
Если авария не зафиксирована видеонаблюдением, водитель обязан дождаться ГИБДД.
Либо — самостоятельно задокументировать обстоятельства происшествия:
сфотографировать авто и место ДТП
зафиксировать позицию машин
записать объяснения свидетелей
В противном случае выезд с места может быть квалифицирован как побег, что грозит серьёзным наказанием.
Запомните: звонок в дежурную часть — ваш юридический щит. Без него перемещение авто может обернуться судимостью.
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