Оставить или отогнать? Что делать с машиной после аварии, чтобы не стать преступником

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Сбежать с места аварии — уголовное дело. Но бывают случаи, когда уехать можно. Главное — знать, как это сделать правильно.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Автоюрист Дмитрий Славнов развеял популярный страх среди водителей: не всегда перемещение автомобиля после аварии считается нарушением. Но есть важные нюансы, за игнорирование которых можно нарваться на серьёзные последствия.

Можно ли уезжать? Да, но только после звонка

Первое, что нужно сделать после ДТП — связаться с дежурной частью. Даже если авария незначительная. Оператор может зафиксировать аварию через камеры видеонаблюдения и разрешить переместить автомобиль — например, чтобы освободить проезжую часть.

Это решение принимается не водителем, а сотрудником, контролирующим ситуацию. При этом речь идёт именно о перемещении на небольшое расстояние, а не о полном исчезновении с места аварии.

Переместить машину — не значит уехать

На оживлённой дороге оставленный автомобиль может стать причиной нового ДТП. В таких случаях переместить его в безопасное место — правильное решение, если оператор дал добро.

Важно: чётких нормативов, на какое расстояние можно переместить авто, не существует. Всё зависит от конкретной ситуации, обстановки и решения оператора.

Если камер нет — оставайтесь на месте

Если авария не зафиксирована видеонаблюдением, водитель обязан дождаться ГИБДД.

Либо — самостоятельно задокументировать обстоятельства происшествия:

сфотографировать авто и место ДТП

зафиксировать позицию машин

записать объяснения свидетелей

В противном случае выезд с места может быть квалифицирован как побег, что грозит серьёзным наказанием.

Запомните: звонок в дежурную часть — ваш юридический щит. Без него перемещение авто может обернуться судимостью.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

