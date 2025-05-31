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Спасите авто от жары: как летнее пекло разрушает ваш автомобиль

1:59
Авто

Лето — пора отпусков и яркого солнца, но жара может стать настоящим испытанием не только для нас, но и для наших машин. Температуры выше 32 градусов опасны для многих узлов автомобиля, поэтому важно знать, какие детали наиболее уязвимы и как избежать серьёзных проблем.

Хромированный внедорожник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хромированный внедорожник

На что жара влияет в первую очередь

  • Аккумулятор — при сильном нагреве испаряется электролит, что быстро "сажает" батарею.
  • Шины — резина быстрее изнашивается, появляется риск разрыва.
  • Ремни и шланги — становятся хрупкими, могут трескаться.
  • Салон — выгорает обивка, трескается пластик панели.
  • Система охлаждения — перегрев двигателя может привести к серьёзным поломкам и даже возгоранию.

Насколько это опасно

Жара может вызвать от мелких неудобств (неисправности электрической системы, духота в салоне) до серьёзных аварий — перегрева мотора, разрыва шлангов, возгорания. Особенно подвержены риску автомобили в регионах с экстремальным климатом — пустынях, тропиках, Ближнем Востоке.

Что делать, чтобы защитить авто

  • Старайтесь парковаться в тени или используйте солнцезащитные тенты.

  • Поддерживайте правильное давление в шинах, чтобы снизить риск разрыва.

  • Используйте термостойкие шины — например, Maxxis славятся своей выносливостью.

  • Регулярно проверяйте систему охлаждения: уровень жидкости, работу радиатора.

  • Внутри авто устанавливайте тонировку, экраны или шторки, чтобы уменьшить нагрев салона.

  • Ухаживайте за пластиком и обивкой — чистите и защищайте их, чтобы избежать растрескивания.

Эти простые меры помогут не только сохранить комфорт в поездке, но и продлить срок службы автомобиля. Заботьтесь о своём авто — и оно отблагодарит вас надёжностью на любом маршруте.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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