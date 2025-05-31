Спасите авто от жары: как летнее пекло разрушает ваш автомобиль

Лето — пора отпусков и яркого солнца, но жара может стать настоящим испытанием не только для нас, но и для наших машин. Температуры выше 32 градусов опасны для многих узлов автомобиля, поэтому важно знать, какие детали наиболее уязвимы и как избежать серьёзных проблем.
Жара может вызвать от мелких неудобств (неисправности электрической системы, духота в салоне) до серьёзных аварий — перегрева мотора, разрыва шлангов, возгорания. Особенно подвержены риску автомобили в регионах с экстремальным климатом — пустынях, тропиках, Ближнем Востоке.
Старайтесь парковаться в тени или используйте солнцезащитные тенты.
Поддерживайте правильное давление в шинах, чтобы снизить риск разрыва.
Используйте термостойкие шины — например, Maxxis славятся своей выносливостью.
Регулярно проверяйте систему охлаждения: уровень жидкости, работу радиатора.
Внутри авто устанавливайте тонировку, экраны или шторки, чтобы уменьшить нагрев салона.
Эти простые меры помогут не только сохранить комфорт в поездке, но и продлить срок службы автомобиля. Заботьтесь о своём авто — и оно отблагодарит вас надёжностью на любом маршруте.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?